حصري: واشنطن تدرس إمكانية إعادة العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل

قالت مصادر خاصة لقناة i24NEWS بالعربية بإن نقابات عمالية وأطراف إسرائيلية توجهت بطلب رسمي للإدارة الأمريكية بالضغط على حكومة نتنياهو للموافقة على إدخال عمال فلسطينيين من الضفة الغربية للعمل داخل إسرائيل .

وأكدت المصادر لمراسلنا أن قنوات اتصال جرت خلال الفترة الأخيرة وتحديدا بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

ومنذ اندلاع الحرب في غزة اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا يمنع دخول ما يقارب 200 ألف عامل فلسطيني للعمل داخل إسرائيل ما أدى إلى خسائر كبيرة على مستوى الاقتصاد الفلسطيني وبطالة خلال العامين الأخيرين.

ومؤخرا اصدرت نقابة معا العمالية في إسرائيل تقريرًا ميدانيًا جديدًا يسلّط الضوء على الآثار السلبية العميقة للقرار الإسرائيلي القاضي بمنع نحو 200 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل، والذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية في أعقاب الحرب منذ السابع من أكتوبر .

وخص التقرير الأضرار التي لحقت قطاعات متعددة أبرزها مجال البناء ، بعد أن ذكرت بعض التقارير أن قرابة 80% من مقاولي البناء على شفا الإنهيار بسبب نقص العمالة الفلسطينية على الرغم من محاولات إسرائيل البحث عن بدائل مثل استقطاب عمال من الصين ودول أخرى