"جزر غالاباغوس الصغيرة": الجوهرة الطبيعية المميزة - التي يجب أن تتعرفوا عليها

في مكان ما، قبالة سواحل كاليفورنيا، تقع مجموعة جزر استثنائية، مذهلة ولكنها لا تحظى بالتقدير الكافي. إذا كان اسم "المنتزه الوطني لجزر القنال" لا يبدو مألوفاً لكم، فذلك لأن حتى الأمريكيين أنفسهم لا يتدفقون إلى هناك. لكن الكثيرين منهم ممن زاروا الحديقة، يعتادون تسميتها بـ"جزر غالاباغوس" الخاصة بالولايات المتحدة، وذلك بسبب التنوع البيولوجي المذهل فيها، مسارات المشي، مواقع الغوص المدهشة وتنوع الحيوانات والنباتات التي لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض.

المنتزه الوطني لجزر القناة، الواقع على بُعد 35 كيلومترًا من سواحل كاليفورنيا و100 كيلومتر جوًا من لوس أنجلوس، سيتم تصنيفه قريبًا كموقع تراث عالمي لليونسكو، وهو يُعتبر كذلك منذ خمسين عامًا تقريبًا، ويعد من بين الأماكن الأقل شهرة في الولايات المتحدة والتي يمكن الوصول إليها فقط عن طريق القارب أو الطائرة الصغيرة. هذا ما يجعله يبدو أكثر بُعدًا مما هو عليه بالفعل.

على غرار أبناء عمومته في كاليفورنيا، فإن هذه الحديقة الوطنية لا تحظى بالشهرة مثل الحدائق الوطنية يوسميتي وردوود، بسبب موقعها النائي. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يزورونها لا ينسون تجربتهم الفريدة بسرعة. على سبيل المثال، في عام 2022 زار الحديقة حوالي 323,000 شخص، وهو عدد أقل بكثير من ملايين الزوار في الحدائق الكبرى.

الاكتشافات في مجموعة الجزر التي أدت إلى تسميتها بـ"جزر غالاباغوس الصغيرة"

الحديقة الوطنية لجزر القناة، تتكوّن من خمس جزر رئيسية في المحيط الهادئ. وبينما يبلغ عدد جزرها أقل بكثير من الـ128 جزيرة وصخرة التي تكوّن جزر غالاباغوس، فإن هذه الحديقة الوطنية تحتوي على كمية هائلة من التنوع البيولوجي وعجائب الطبيعة.

على غرار جزر غالاباغوس، كانت جزر الحديقة الوطنية لجزر القناة معزولة لعشرات الآلاف من السنين، مما أتاح للنباتات، وللحيوانات، وللنظم البيئية أن تتطور بطرق استثنائية. ولكن على عكس جزر غالاباغوس، لن تصادف هنا سيارات. المنطقة خالية تمامًا من المركبات، سواء بسبب البعد عن اليابسة أو بسبب التنوع البيولوجي المحمي من قبل الحكومة الأمريكية. كما أن الجزر أقل تطورًا بكثير من جزر غالاباغوس: لا توجد هنا متاجر أو مطاعم أو فنادق.

إذا لم يكن هذا كافياً، فمن الجدير بالزوار في هذا المتنزه أن يعرفوا أنه يتعين عليهم إحضار معهم كل الطعام والمؤن لفترة زيارتهم والتأكد من أن لديهم كل ما يحتاجون إليه قبل الصعود إلى العبّارة، إذ إن الخدمات والمرافق محدودة جداً في هذه الجزر.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المنتزه الوطني لجزر القناة على كمية هائلة من الحياة البرية، بما في ذلك الثعالب التي لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض، والفقمات وأُسود البحر، وطيور بحرية ضخمة، وسلاحف عملاقة قديمة، وغابات من الطحالب البحرية في مياه البحر.

ما الذي يمكن رؤيته وفعله في الحديقة الوطنية لجزر القناة؟

كما هو متوقع، من أبرز الأشياء التي يمكن القيام بها في الجزر هي التنزه سيرًا على الأقدام في المسارات المتعرجة، التخييم في المناظر الطبيعية الصخرية أو الخروج للغطس، الغوص أو ركوب الكاياك. الكثير مما يمكنكم القيام به في الحديقة الوطنية لجزر القناة يعتمد على أي جزيرة تختارون زيارتها. الجزر الخمس في الحديقة هي: جزيرة أناكابا، جزيرة سانتا كروز، جزيرة سانتا روزا، جزيرة سان ميغيل وجزيرة سانتا باربرا.

في جزيرة أنّاكاپا، يوجد فقط كيلومترين من مسارات المشي، ولكن بها خلجان رائعة للتجديف بالكاياك، ويمكن رؤية هناك الطيور البحرية مثل البجع البني، الغاق، النورس الغربي، الفقمات وأسد البحر. في جزيرة سانتا كروز، سيستمتع عشاق الرياضات المائية بالسباحة، الغوص، السنوركلينج والتجديف بالكاياك مع وصول سهل إلى الشاطئ. وهي أيضًا المكان الوحيد في العالم لرؤية طائر القيق (العقعق) الأنواع المستوطنة في الجزيرة.

جزيرة سان ميغيل معروفة بالحياة البرية المذهلة الخاصة بها، بما في ذلك ثعلب الجزيرة، وفي مسار مشي يبلغ طوله 25 كيلومترًا إلى بوينت بنت، يمكن للمتنزهين مشاهدة تجمعات تضم أكثر من 30 ألف حيوان وحتى خمسة أنواع مختلفة، بما في ذلك مستعمرات ضخمة من الفقمات وأسود البحر. في جزيرة سانتا باربرا هناك ثمانية كيلومترات من مسارات المشي الصخرية بين المنحدرات، بالإضافة إلى خيارات للغطس والتجديف بالكاياك، وكذلك مشاهدة الطيور البحرية والفقمات.

أخيراً، جزيرة سانتا روزا هي جزيرة تعصف بها الرياح وتوفر فرص ركوب الأمواج لصائدي الأمواج الشجعان وذوي الخبرة، بالإضافة إلى شاطئ الوادي الرملي الأبيض ومسار المشي الذي يؤدي إلى الجبل الأسود الشهير في أعالي الجزيرة. هناك أماكن في الجزر تُعتبر مناطق مغلقة للزوار، إما لأنها حساسة جداً أو لأنها تُجرى فيها أبحاث علمية.

كيف يمكن الوصول إلى الحديقة الوطنية؟

الوصول إلى الجزر، كما بالتأكيد فهمتم، هو أمر معقد بعض الشيء, إذ يمكن الوصول إليها بشكل أساسي بواسطة قارب، أو بواسطة عدد محدود من الطائرات الخاصة. يمكن ركوب القوارب من فينتورا أو من سانتا باربارا في كاليفورنيا، وذلك حسب الجزيرة التي ترغبون في الوصول إليها. الشركة الرئيسية التي يُستخدم قواربها هي Island Packers ويمكن الاستعانة بها أيضًا للتنقل بين الجزر وكذلك لبعض الجولات.

على عكس العديد من الحدائق الوطنية في الولايات المتحدة، لا توجد رسوم للدخول إلى الحديقة، وما سيكلفكم مالاً هو الرحلة البحرية ذهاباً وإياباً بتكلفة 70 دولاراً. إذا رغبتم في نصب خيمة والمبيت في أحد مواقع التخييم في الجزر، فسيكلفكم ذلك 93 دولاراً عند الحجز المسبق. انتبهوا إلى أنه في بعض الجزر لا توجد مياه جارية، لذلك من المهم أن تحضروا معكم كل ما تحتاجونه طوال فترة بقائكم، بما في ذلك الطعام والشراب.

باختصار، إذا كنتم دائماً ترغبون في زيارة جزر غالاباغوس البعيدة، يمكنكم زيارة الولايات المتحدة والوصول إلى هذه الجزر بدلاً من ذلك. فالجزر الخمس قبالة سواحل كاليفورنيا تقدم خياراً ملائماً مع تنوع بيولوجي هائل من النباتات، والحيوانات، ومناظر طبيعية استثنائية، حتى أن الأمريكيين بالكاد اكتشفوها.