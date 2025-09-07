ثمن الحرب: ثلث عائلات جنود الاحتياط الإسرائيليين واجهت صعوبات اقتصادية

قد يعجبك أيضًا -

استطلاع هو الأول من نوعه تنشره اليوم (الأحد) دائرة الإحصاء المركزية، فحص تأثير خدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على جنود الاحتياط وعلى أزواجهم وزوجاتهم. ومنه يتبين أن ثلث (34٪) من عائلات جنود الاحتياط عانت من صعوبة اقتصادية – خاصة أولئك الذين يخدمون في سلاح البر.

وفقًا للاستطلاع، 37% من عائلات الجنود في سلاح البر يعانون من صعوبات اقتصادية بسبب خدمة الاحتياط – وكلما زاد عدد أيام الخدمة الاحتياطية، زادت الصعوبة الاقتصادية. تعكس هذه البيانات الثمن الاقتصادي والشخصي الباهظ الذي يدفعه جنود الاحتياط الذين يُستدعون مرة تلو الأخرى إلى خدمة العلم، وذلك منذ قرابة عامين. يأتي هذا في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة قوانين للحفاظ على وضع التجنيد الحالي الذي يُلقي العبء على فئة واحدة فقط من السكان التي تتحمل الحمل، وذلك بالتزامن مع استمرار وتعميق القتال.

وفقًا للاستطلاع، عند الإشارة إلى أزواج وأزواج أفراد الاحتياط - 94% نساء و6% رجال. 89% منهن متزوجات، حيث أن الغالبية العظمى (44%) في الفئة العمرية 30-39، و28% في الفئة العمرية 40-49، و15% تحت سن 29. 40% من زوجات أفراد الاحتياط يعشن في منطقتي تل أبيب والمركز.

‏80٪ من الشريكات كنّ يعملن كموظفات قبل 7 أكتوبر 2023، و-10٪ منهن لم يعملن. اليوم، 76٪ يعملن كموظفات و-14٪ لا يعملن. التأثر في فرص العمل بين المستقلات أعلى من التأثر بين الموظفات: 73٪ من المستقلات أبلغن عن تضرر في الأعمال، مقابل 25٪ من الموظفات اللاتي أبلغن عن تضرر في وضعهن الوظيفي. كما أبلغت 30٪ من الموظفات عن تضرر في الأجر، و-3٪ تم تسريحهن.

كما ذُكر، الضرر المهني بين زوجات الجنود الذين يخدمون في سلاح البر أعلى مقارنة بزوجات الجنود في الأذرع الأخرى للجيش الإسرائيلي، وذلك في جميع المؤشرات التي تم فحصها. 77% من المستقلات اللواتي يخدم أزواجهن في سلاح البر أفدن بتضرر أعمالهن، مقارنة بـ70% ممن أزواجهن يخدمون في سلاح الجو أو البحر و67% في الأذرع الأخرى. 34% من الموظفات اللواتي يخدم أزواجهن في سلاح البر تضررن في رواتبهن، و28% منهن تضررن في وضعهن المهني.

وجد أيضًا أن 34% من شريكات جنود الاحتياط أفدن بصعوبة اقتصادية نتيجة الخدمة. 58% من المطلقات وحوالي نصف العازبات اللواتي لديهن أطفال مشتركين مع جندي الاحتياط يعانين من صعوبة اقتصادية بسبب خدمة الاحتياط لشريكهن. 35% من العائلات التي لديها أطفال تعاني من صعوبة اقتصادية بسبب الخدمة، مقارنة بـ27% من الأزواج بدون أطفال.

كما يُظهر الاستطلاع أيضًا وقوع ضرر في الدراسات الأكاديمية للمُجنَّدين ولشركائهم وشريكاتهم. في عام 2024 سُجِّلت زيادة في عدد جنود الاحتياط الذين سجلوا للقب الأول وألغوا تسجيلهم (من 11.6% إلى 14.4%)، ونحو نصف (47%) الطالبات اللواتي هن شريكات جنود الاحتياط أبلغن عن تضرر علاماتهم، وقُرابة الثلث (29%) عن تأجيل المساقات، و8% عن توقف التعليم نتيجة خدمة الاحتياط لشريكهم أو شريكتهم.