أعلنت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية اليوم اليوم الاثنين عن إلزام عشرات لاعبي كرة القدم بإعادة أموال بقيمة ملايين الشواقل، وذلك على خلفية فضيحة احتيال واسعة. ووفقًا للمؤسسة، تم إعادة فتح 49 قضية تتعلق بلاعبي كرة القدم، وسيخضع جميع اللاعبين للجنة طبية جديدة، حيث سيتم إلغاء حالات العجز التي تم تسجيلها سابقًا.

وجاء هذا الإعلان بعد التحقيقات التي بدأت في مايو\ايار الماضي، والتي كشفت عن تورط لاعبي كرة القدم في تلقي إعانات عجز مزيفة من التأمين الوطني، دون أن يكون لديهم أي حالة طبية حقيقية. وأكدت المؤسسة أن "كل من تبين أنه حصل على أموال عامة بغير حق سيُجبر على إعادة الأموال إلى الخزينة العامة".

وقال عامير شاهراباني، مدير قسم التحقيقات في المؤسسة: "نعمل بالتعاون مع وحدة الجرائم في منطقة تسيون والنيابة العامة، والتحقيق مستمر. تم تحديد متورطين إضافيين، ونعمل على معالجة البيانات ومواصلة التحقيق بكل طاقتنا. هذه قضية معقدة وتتطلب تعاونًا واسعًا وموارد كبيرة، ولا شك أن الجمهور سيدرك أننا نتعامل مع أمواله بجدية ولن نتوقف حتى تُعاد جميع الأموال بشكل قانوني".

يذكر أن التحقيق كان قد بدأ بشكل سري منذ حوالي ستة أشهر، وتم الكشف عنه رسميًا في 22 مايو\ايار 2025. ووفقًا للتحقيق، يُشتبه في تورط محامين وأطباء وموظفة في التأمين الوطني وحوالي 50 لاعبًا بارزًا في الدوري الإسرائيلي في الاحتيال على الدولة عبر الحصول على إعانات عجز وهمية على مدى سنوات، بمبالغ تُقدر بعشرات ملايين الشواقل، بما في ذلك 13 مليون شيكل للاعبين على مستوى عالٍ يتقاضون رواتب كبيرة.