ماسك يستعيد لقب "أغنى رجل في العالم" بعد أن فقده ليوم لصالح هذا الملياردير

خسر إيلون ماسك لفترة وجيزة لقب "أغنى شخص في العالم" لصالح لاري إليسون، مؤسس شركة البرمجيات أوراكل، أمس (الأربعاء) بعد قفزة هائلة في أسهم الشركة - ثم استعادها مرة أخرى.

قفزت ثروة لاري إليسون بمقدار 89 مليار دولار لتصل إلى 383.2 مليار دولار أمس بعد أن أعلنت شركة أوراكل، التي أسسها، عن طلب هائل من العملاء على سعة مركز بياناتها. وقفز سهم الشركة بنسبة 43% خلال جلسة التداول، ليغلق أخيرًا على ارتفاع ملحوظ بلغ حوالي 36%، وهو أكبر ارتفاع يومي للسهم منذ عام 1992.

مع ذلك، مع إغلاق تداولات أمس، بلغت ثروة إيلون ماسك الصافية 384.2 مليار دولار، متجاوزةً ثروة إليسون بمليار دولار. ووفقًا لبلومبرغ، تُعدّ هذه القفزة في ثروة إليسون أكبر زيادة يومية يقيسها المؤشر على الإطلاق.

الازدهار الحالي في تقنيات الذكاء الاصطناعي جعل شركة "أوراكل" لاعبًا مركزيًا في هذا المجال، على غرار "إنفيديا" التي أصبحت الشركة الأعلى قيمة في العالم بأكثر من 4 تريليون دولار. كما انضمت "مايكروسوفت" للحظة قصيرة إلى هذا النادي المرموق وتجاوزت حاجز 4 تريليون دولار.

حالياً، أكبر ثماني شركات في مؤشر S&P 500 هن شركات تكنولوجيا - وجميعهن يساهمن بشكل مباشر أو غير مباشر في تشكيل مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي.