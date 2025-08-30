محكمة أمريكية تبطل معظم رسوم ترامب الجمركية

قد يعجبك أيضًا -

قضت المحكمة الفدرالية للاستئناف في الولايات المتحدة الليلة الماضية (بين الجمعة والسبت) بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب لا تحمل صفة قانونية – وقررت أنه "تجاوز صلاحياته".

بعد وقت قصير من نشر القرار، كتب ترامب في شبكته الاجتماعية Truth Social: "جميع الرسوم الجمركية ما زالت سارية! المحكمة المعادية قالت إنه يجب إزالتها، لكنها تعرف أن الولايات المتحدة ستنتصر". وبحسب أقواله، "إذا اختفت الرسوم الجمركية، فسيكون ذلك كارثة كاملة للبلاد. القرار يمكن أن يدمر الولايات المتحدة حرفيًا. الرسوم الجمركية هي الأداة الأفضل لمساعدة عمالنا ودعم الشركات التي تصنع منتجات أمريكية رائعة".

سمحَت المحكمةُ ببقاء الرسوم الجمركية سارية حتى 14 أكتوبر، من أجل منح إدارة ترامب فرصة لتقديم استئناف إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة.

في شهر أيار الماضي عرض الرئيس الأمريكي خطته للرسوم الجمركية، وأثار ضجة في الأسواق. استخدم ترامب الرسوم الجمركية لممارسة الضغط وإعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة مع الدول التي تصدر بضائع إلى الولايات المتحدة.

من بين أمور أخرى، فُرضت رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على البضائع المستوردة من إسرائيل إلى الولايات المتحدة. جاء القرار رغم ضغوط كبيرة مارستها إسرائيل على الولايات المتحدة، بما في ذلك خلال زيارة رسمية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في محاولة لتخفيض نسبة الرسوم الجمركية.