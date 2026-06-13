حصدت شركة "طيران الإمارات" لقب "أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط" ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجوية "أبيكس" لعام 2026، في إنجاز جديد يعزز مكانتها بين أبرز شركات الطيران العالمية.

وجاء هذا التتويج خلال حفل أقيم في العاصمة الأيرلندية دبلن، استناداً إلى تقييمات المسافرين لأكثر من مليون رحلة جوية على متن أكثر من 600 شركة طيران حول العالم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبحسب النتائج، حققت الناقلة الإماراتية أداءً متقدماً في خمسة معايير رئيسية شملت راحة المقاعد، والخدمات المقدمة على متن الطائرة، والمأكولات والمشروبات، وأنظمة الترفيه، إضافة إلى خدمات الاتصال.

وتُمنح جوائز "أبيكس" اعتماداً على آراء المسافرين عبر منصة "TripIt" المتخصصة في تنظيم الرحلات، إلى جانب تقييمات مستقلة، ما يجعلها من أبرز الجوائز العالمية المرتبطة بتجربة العملاء الفعلية.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل تحديات شهدها قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة، نتيجة التوترات الأمنية والعسكرية التي أثرت على حركة الملاحة الجوية وأدت إلى تعديل مسارات بعض الرحلات أو تعليقها بشكل مؤقت.

ورغم هذه التحديات، واصلت شركات الطيران الخليجية، وفي مقدمتها "طيران الإمارات"، تشغيل شبكاتها الدولية والمحافظة على مستويات خدمة مرتفعة، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة للمطارات الخليجية وموقع المنطقة الاستراتيجي كمركز ربط عالمي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.