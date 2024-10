بعد انتهاء آخر مباراة له بمسيرته الرياضية: السعودية تكرم نادال بهدية قيمة جدا

تلقى رفائيل نادال هدية خاصة ومميزة من رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، وذلك بعد انتهاء مباراته ضد نوفاك دجوكوفيتش لتحديد المركز الثالث في بطولة "ملوك التنس" المقامة في السعودية، وكانت هذه المباراة آخر مباراة لنادال في مسيرته الاحترافية بعد إعلان اعتزال اللعب.

