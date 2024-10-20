بعد انتهاء آخر مباراة له بمسيرته الرياضية: السعودية تكرم نادال بهدية قيمة جدا

تلقى رفائيل نادال هدية خاصة ومميزة من رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، وذلك بعد انتهاء مباراته ضد نوفاك دجوكوفيتش لتحديد المركز الثالث في بطولة "ملوك التنس" المقامة في السعودية، وكانت هذه المباراة آخر مباراة لنادال في مسيرته الاحترافية بعد إعلان اعتزال اللعب.

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وفاز دجوكوفيتش على نادال بمجموعتين دون رد وبواقع 6-2 و 7-6. وفي أعقاب المباراة، قدم آل الشيخ هدية قيمة للنجم الأسطوري الإسباني، وهي عبارة عن مضرب ذهبي

وفي منشوره آل الشيخ في حسابه بمنصة "إكس" عرض صورة له مع نادال وهو يحمل المضرب الذهبي، وعلق قائلا: "بطل التنس رافائيل نادال أسطورة الملاعب الترابية، قدم الكثير لمحبي التنس من حول العالم، شكرا رافائيل".