ترامب يواجه خطر فقدان أصول وممتلكات لهذا السبب

لم يتبق سوى أربعة أيام أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإيداع 464 مليون دولار أمام المحكمة في نيويورك، وهو مبلغ الغرامة الضخمة التي فرضت عليه بعد إدانة مؤسسته بتضخيم قيمة الأصول على مدى عقود. ويطلب من ترامب إيداع هذا المبلغ حتى الاثنين القادم، وحتى الآن لم يتمكن من تجنيد هذه الأموال نقدا. وكل ساعة تمر تقربه من اللحظة الأصعب في حياته حيث يفتخر طيلة الوقت بنجاحه الاقتصادي.

ترامب استأنف على فرض الغرامة، لكن يجب عليه أن يجد على الأقل ضمانات لهذا المبلغ، وحاليا لا يتوفر لديه, حيث أن أكثر من 30 شركة تأمين رفضت توفير الضمانات له، وبدأت خياراته تنفذ. في حال لم يحصل على المبلغ أو على الضمانات، فيمكن للمدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس مصادرة أصول ترامب في نيويورك أو تجميد حساباته المصرفية. وذكرت شبكة "سي إن إن" مساء (الخميس) أن جيمس تستعد بالفعل لاحتمال مصادرة الأصول والممتلكات، والدليل على ذلك هو إقرار قدمته إلى السلطات في مقاطعة ويستتشستر في نيويورك، حيث يوجد مجمع يمتلكه ترامب يطلق عليه Seven Springs، والذي يضم عقارًا خاصًا وملعبًا للجولف.

وتمكن ترامب هذا الشهر، في اللحظة الأخيرة، من إيداع ضمانات بقيمة 91.6 مليون دولار، كان مطلوب منه دفعها إثر دعوى التشهير التي رفعتها ضده الكاتبة جان إي. كارول - التي اتهمته بالاعتداء الجنسي وفازت بالقضية. لكن مبلغ 464 مليون دولار أمر مختلف تماما. ويأمل محاموه أن يتم في اللحظة الأخيرة إلغاء أو تخفيف الحكم الصادر في الاستئناف. وتوجه المحامون ليلة الخميس إلى محكمة الاستئناف في نيويورك، ورفضوا مقترحات المدعية العامة جيمس لحل مشكلة النقد المرتبطة بالغرامة، عندما كان أحد الاحتمالات التي طرحتها هو أن يودع ترامب بعض أصوله كضمان في المحكمة.

وقال محاموه بأنه لا يوجد سبب يجبر ترامب على بيع ممتلكاته بشروط "بيع التصفية" للحصول على مبالغ الضمانات الكبيرة، وقالوا إنه فيما لو نجح بالاستئناف على القرار سيفقد هذه الممتلكات للأبد.