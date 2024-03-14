الصناعات الجوية الإسرائيلية تسجل ارتفاعا كبيرا بمدخولاتها من المشاريع المصنفة سرية

ارتفاع كبير في الأنشطة المصنفة سرية للصناعات الجوية: كشف التقرير الذي نشر الأربعاء للصناعات الجوية بأن الأنشطة في مجال المشاريع الذي لا يجوز التبليغ عنها تشكل 5% من مدخولات الشركة في عام 2023 وستسجل قفزة بنسبة 15% خلال العامين 2024 و2025.

الصناعات الجوية هي شركة حكومية ، لكن بسبب إصدارها سندات مالية في بورصة تل أبيب، فإنها تنشر بياناتها المالية مثل أي شركة تجارية أصدرت بيانات. وتشير الشركة في التقرير بإنه على ضوء الحساسية في جزء من الصفقات، هي معفية من ذكر أسماء زبائنها، لكنها تنشر نوع الوسيلة القتالية التي باعتها وحجم الصفقة.

لكن، في المجالات التي يشملها أمر السرية المحدد للشركة، لا تقدم خلاله تفاصيل ما باعت وهوية المشتري، باستثناء معطيات عامة وتأثير المجال على نشاطها. وارتفعت مبيعات الشركة في عام 2023 بنسبة 7% ، وهي تتجاوز لأول مرة سقف الخمسة مليارات دولار وتبلغ 5.327 مليار،فيما سجلت أرباحاً قياسية بلغت 318 مليون دولار. وأشار مسؤول في الشركة لموقع "والا" أن "جزءاً من الزيادة في المبيعات هذا العام كان زيادة في المبيعات لوزارة الأمن، وبشكل رئيسي في المشاريع التي تم التخطيط لها مسبقاً، بما في ذلك في المجالات الحساسة".

وما يعنيه التقرير أن هذا العام والعام المقبل ستقفز المدخولات المصنفة سرية من مليار شاقل العام المقبل، الى ثلاثة مليار شاقل هذا العام والعام المقبل، والمبلغ يشير الى عقد كبير في مجال حساس يقدم للشركة ملياري شاقل سنويا.