تقرير: مباحثات مغربية إسرائيلية لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة

بعد توقف الرحلات المباشرة بين إسرائيل والمغرب إثر اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، "المغرب وإسرائيل يجريان مباحثات متقدمة لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين"، بحسب ما ذكرته القناة الإسرائيلية (12)

وبحسب تقرير القناة فقد تم تجديد الاتصالات بين الجهات المعنية بقطاعي النقل والأمن في البلدين، في خطوة تمهّد لإعادة تشغيل الخط الجوي. وأوضحت القناة أن "اتصالًا جرى مؤخرًا بين وزيرة النقل الإسرائيلية وكبار مسؤولي وزارتها من جهة، ونظرائهم في المغرب من جهة أخرى، تم خلاله الاتفاق على الاستعداد لاستئناف الرحلات في وقت قريب" وأضافت أن "الرحلات المباشرة قد تُستأنف خلال الأشهر المقبلة إذا لم تطرأ أي تأخيرات إضافية"

ورغم أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لا يزال يوصي بتجنّب السفر غير الضروري إلى المغرب، تشير مصادر مطّلعة على سير المباحثات بحسب تقرير القناة الإسرائيلية(12) إلى أنه من المتوقع أن يُبحث لاحقًا خفض مستوى التحذير، وهو ما قد يفتح المجال أمام استئناف الحركة السياحية بين البلدين.