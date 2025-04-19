صراع القوى في محيط ترامب|| لماذا "تسلل" وزراء ترامب اليه لإقناعه بتأجيل قرار رفع الرسوم الجمركية؟

ذكر تقرير نشر صباح اليوم (السبت) في صحيفة وول ستريت جورنال،أن وزير الخزانة الأميركي سكوت باسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك اضطرا إلى انتظار فرصة نادرة للضغط على الرئيس ترامب لإلغاء الرسوم الجمركية بسبب انهيار الأسواق. السبب: كان مستشاره الاقتصادي البارز والمؤثر، بيتر نافارو، الذي روج بقوة لسياسة الرسوم الجمركية، على مقربة من الرئيس بانتظام ولم يسمح للآخرين بمناقشة القضية معه.

ولم تسنح الفرصة إلا في صباح يوم التاسع من أبريل/نيسان، عندما حضر نافارو اجتماعا في قسم آخر من البيت الأبيض. واستغل الاثنان غيابه المؤقت للتوجه الى ترامب والضغط عليه لتأجيل الرسوم الجمركية، مع إدراكهما التام لضيق الوقت المتاح لهما. ولم يغادروا القاعة إلا بعد أن نشر الرئيس رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "تروث" يعلن فيها تأجيل الرسوم الجمركية.

بعد الخطوة التي هزت الاقتصاد العالمي، أعلن الرئيس الأميركي الأربعاء الماضي أنه سيجمد برنامج الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على جميع الدول باستثناء الصين. وزعم الرئيس أن هذه كانت "خطوة عادلة ومحترمة، في ضوء مناشدات أكثر من 75 دولة". وعلاوة على ذلك، أبقى على "الرسوم الأساسية" البالغة 10 في المائة، والتي فرضت على نحو 90 دولة. وسوف نتذكر أيضًا أنه بعد الإعلان الدرامي: ارتفعت سوق الأسهم الأمريكية.

أعلن ترامب عن تجميد الرسوم الجمركية على حسابه في موقع Truth Social. أولا، خاطب الصين وكتب: "بناء على عدم الاحترام الذي أظهرته الصين تجاه الأسواق العالمية، فإنني أرفع بموجب هذا معدل الرسوم الجمركية التي سيتم فرضها إلى 125٪". ومع ذلك، بعد نحو ساعتين من الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، قال: "قد نوقع اتفاقية تجارية مع الصين".