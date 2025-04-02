هزة اقتصادية: ترامب يفرض رسوما جمركية باهضة على البضائع الإسرائيلية

على الرغم من محاولة إسرائيل استرضاء ترامب من خلال إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع القادمة من الولايات المتحدة، إلا أن الأخير فرض تعريفات جمركية الليلة (بين الأربعاء والخميس) على عدد من الدول - بما في ذلك إسرائيل. وسيتم فرض الرسوم الجمركية على إسرائيل بنسبة 17% وعلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% وعلى الصين 34%.

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ويشار الى أنه، وفقا لبيان نشره البيت الأبيض يوم 13 فبراير/شباط الماضي، فإن الخطة التي أطلق عليها اسم "الخطة العادلة والمتبادلة" تهدف إلى تصحيح ما يعتبره ترامب خللاً في العلاقات التجارية الدولية. وبالفعل، ووفقاً للخطة، فرضت الولايات المتحدة الليلة تعريفات جمركية على الدول التي تفرض تعريفات جمركية على البضائع الأمريكية.

وعلى ضوء ذلك، أزعج هذا القرار المسؤولون في إسرائيل وذلك من شدة حجم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي. على هذه الخلفية، ألغت الحكومة الإسرائيلية أمس جميع الرسوم الجمركية المفروضة حاليًا على الواردات من الولايات المتحدة. وذلك لمنع فرض الرسوم الجمركية على الواردات من إسرائيل.

ويشار إلى أن أحد مراكز الاهتمام الأساسية في الحرب التي أطلقها ترامب هو التوازن التجاري بين الدول. إسرائيل تصدر الى الولايات بضائع أكثر من البضائع التي تستوردها. وهو وضع يراه الرئيس الأمريكي إشكالي بالعلاقات التجارية. الخطوة التي اتخذها ترامب الليلة من المتوقع أن تؤثر على الصادرات الإسرائيلية، والتي يشكل السوق الأمريكي مستهلكا رئيسيا لها.