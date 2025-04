هزة اقتصادية: ترامب يفرض رسوما جمركية باهضة على البضائع الإسرائيلية

على الرغم من محاولة إسرائيل استرضاء ترامب من خلال إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع القادمة من الولايات المتحدة، إلا أن الأخير فرض تعريفات جمركية الليلة (بين الأربعاء والخميس) على عدد من الدول - بما في ذلك إسرائيل. وسيتم فرض الرسوم الجمركية على إسرائيل بنسبة 17% وعلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% وعلى الصين 34%.

