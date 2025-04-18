قيادات دينية واجتماعية في الجولان ترفض مشروع توربينات الرياح على أراضيهم الزراعية

قيادات دينية واجتماعية حضرت إلى مقام ابا ذر الغفاري بين قريتي مسعده ومجدل شمس في الجولان .للتباحث في اخر التطورات التي ال اليها مشروع توربينات الرياح على اراضيهم وسبل التصدي للمشروع .بعد محاولات الشركة مؤخرا الدخول الى اراضيهم.

من جانبه شدد الشيخ سلمان عواد من الجولان أنه :"يوجد رفض هائل لمشروع المراوح ، قضيتنا لا تموت بالتقادم، نحن مصرين على موقفنا، ومصرين على مبادئنا بعدم التخلي عن الأرض ونرفض أي سمسرة على حسابنا وعلى حساب أرضنا"

المجتمعون اكدوا ان دخول شركة انرجكس الى اراضيهم الزراعية , تحديا جديدا للسكان الرافضين اقامة المشروع. ومحاولة تسعى من خلالها الشركة وضعهم تحت سياسة الامر الواقع واستخدام القوة في فرض واقع جديد .

كما وأكد الشيخ سليم أبو جبل من الجولان :"هذا مشروع نكون أو لا نكون، إذا أقيم فإنه سيقضي على كل زراعتنا وأراضينا، ونعتبره تهديدا لوجودنا ولا يمكننا قبوله، الجميع حاضرين إذا لزم الأمر"

أهالي الجولان كانوا قد احتجوا أكثر من مرة على المشروع. في كانون الأول 2020، أصيب 20 متظاهرًا بجروح واعتقل ثمانية في مظاهرة ضد المشروع. وفي خضم المعركة القانونية، وخلال الاحتجاجات الأخيرة في حزيران 2023، أعلنت الشركة إن المشروع هو مشروع بنية تحتية ذو أبعاد قومية يهدف إلى إنشاء مزرعة توربينات هوائية لإنتاج الكهرباء. وقد وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية

علما ان للمشروع اضرار صحية على السكان وزراعيه ويصادر ما يزيد عن ثلاثة الاف دونم من اراضيهم الزراعية الموروثه عن ابائهم واجدادهم