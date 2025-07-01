هزة في الولايات المتحدة : الدولار يفتتح أسوأ عام له منذ نصف قرن

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افتتح الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء أسوأ عام له منذ أكثر من نصف قرن. فقد تراجعت العملة الأمريكية بأكثر من 10% خلال الأشهر الستة الماضية مقابل سلة من عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين.

آخر مرة تراجع فيها الدولار بهذا القدر في بداية عام كانت عام 1973، بعد أن أجرت الولايات المتحدة تغييرًا جذريًا أنهى ارتباطه بسعر الذهب.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن هذا الحدث الدراماتيكي هذه المرة ناجم عن جهود الرئيس دونالد ترامب لتغيير النظام العالمي من خلال فرض رسوم جمركية صارمة وسياسة خارجية أكثر انعزالية. وقد أثقلت سياسات ترامب التجارية، ومخاوفه بشأن التضخم، وتزايد الدين الحكومي، كاهل الدولار، الذي تأثر بالفعل بتراجع الثقة في دور الولايات المتحدة كمركز للنظام المالي العالمي.

ويعني ذلك بالنسبة للأمريكيين أن السفر إلى الخارج أصبح أكثر تكلفة، وأن الاستثمار في الأصول الأمريكية أصبح أقل جاذبية للأجانب، مما يقلل الطلب في ظل سعي الحكومة لاقتراض المزيد من الأموال. ومن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى انخفاض الواردات، وانخفاض الواردات يعني انخفاض قيمة الدولارات المدفوعة للشركات في الخارج. وهذا بدوره قد يقلل من قيمة الدولارات المعاد استثمارها في الولايات المتحدة، في أسواق مثل سندات الخزانة، سواءً بسبب سهولة تجنب مقايضات العملات أو بسبب ثقة المستثمرين في الأسواق الأمريكية. من ناحية أخرى، من المفترض أن يُساعد ضعف الدولار المُصدّرين الأمريكيين ويزيد من تكلفة الواردات، على الرغم من أن هذه الآثار التجارية النموذجية قابلة للتغيير بسبب تهديد الرسوم الجمركية.

بالنسبة للبعض، أضرّ ضعف الدولار هذا العام بعوائد أسواق الأسهم الأمريكية التي تشهد ازدهارًا مجددًا. سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 24% منذ أن تراجعت الإدارة الأمريكية عن جزء كبير من خطتها التعريفية الأولية. لكن تحويل عائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من الدولار إلى اليورو يجعل الارتفاع يبدو مختلفًا تمامًا، حيث ارتفع بنسبة 15% فقط ولا يزال أقل بنسبة 10% عن أعلى مستوى له على الإطلاق.

حتى مع تراجع ترامب عن أشدّ تعريفاته الجمركية تطرفًا، وتعافي أسواق الأسهم والسندات الأمريكية من خسائرها في وقت سابق من هذا العام، استمرّ ضعف الدولار. صرّح ستيف إنجلاندر، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في مجموعة العشرة في ستاندرد تشارترد، لصحيفة نيويورك تايمز: "ليس المهمّ أن يكون الدولار ضعيفًا أو قويًا. المهمّ هو: ما الذي يُخبرك به هذا عن نظرة العالم إلى سياساتك؟"