ماسك يهدد ترامب: "إذا تم تمرير القانون، سأؤسس حزبًا جديدًا"

هدد رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك بتشكيل حزب سياسي جديد في أعقاب مشروع قانون الضرائب الذي يعتزم الرئيس الأمريكي إقراره. وفي سلسلة تغريدات على شبكة إكس، كتب ماسك بغضب: "إذا أُقر مشروع قانون الإنفاق الجنوني هذا، فسيتم تشكيل حزب "أمريكا" في اليوم التالي". وكان رجل الأعمال قد ذكر الحزب بالفعل قبل حوالي ثلاثة أسابيع، أثناء جداله مع ترامب.

ووفقًا لتقرير صادر عن الكونغرس، في حال إقرار مشروع القانون، سيرتفع عجز الحكومة بنحو 3.8 تريليون دولار.

