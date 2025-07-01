ماسك يهدد ترامب: "إذا تم تمرير القانون، سأؤسس حزبًا جديدًا"

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هدد رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك بتشكيل حزب سياسي جديد في أعقاب مشروع قانون الضرائب الذي يعتزم الرئيس الأمريكي إقراره. وفي سلسلة تغريدات على شبكة إكس، كتب ماسك بغضب: "إذا أُقر مشروع قانون الإنفاق الجنوني هذا، فسيتم تشكيل حزب "أمريكا" في اليوم التالي". وكان رجل الأعمال قد ذكر الحزب بالفعل قبل حوالي ثلاثة أسابيع، أثناء جداله مع ترامب.

ووفقًا لتقرير صادر عن الكونغرس، في حال إقرار مشروع القانون، سيرتفع عجز الحكومة بنحو 3.8 تريليون دولار.

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بلدنا بحاجة إلى بديل للحزب الديمقراطي-الجمهوري ذي الحزب الواحد، حتى يكون للشعب صوتٌ مسموع. كل عضو في الكونغرس دافع عن خفض الإنفاق الحكومي، ثم صوّت مباشرةً على أكبر زيادة في الدين في التاريخ، عليه أن يخجل! وسيخسرون الانتخابات التمهيدية العام المقبل إن كان هذا آخر ما أفعله على هذه الأرض".

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لم يلتزم ترامب الصمت، وردّ في سلسلة تغريدات على موقع TruthSocial قائلاً: "كان إيلون ماسك يعلم، قبل وقت طويل من تأييده القوي لي للرئاسة، أنني أعارض بشدة فرض السيارات الكهربائية. هذا أمرٌ سخيف، ولطالما كان جزءًا أساسيًا من حملتي. السيارات الكهربائية جيدة، ولكن لا ينبغي إلزام الجميع بامتلاكها.

قد يحصل إيلون على دعمٍ ماليٍّ أكبر بكثير من أي إنسانٍ في التاريخ، وبدون دعم، لكان على الأرجح سيُغلق شركته ويعود إلى جنوب إفريقيا. لن يكون هناك المزيد من إطلاق الصواريخ، ولا الأقمار الصناعية، ولا تصنيع السيارات الكهربائية، وستوفر بلادنا ثروةً طائلة. ربما عليه أن يُعيد النظر في هذا الأمر بجديةٍ واهتمام؟"