اعتبارا من أول يونيو الوشيك: مصر ترفع سعر رغيف الخبز بـ 300 في المئة

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بزيادة 300 في المئة (من 5 قروش إلى 20 قرشا)، اعتباراً من أول يونيو/حزيران الوشيك، مشيرا إلى أن الحكومة "نستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام الجاري، لوضع خطة وبدء التطبيق اعتباراً من موازنة 2025-2026".

وفي السياق، تتوقع الحكومة المصرية ارتفاعاً بنحو 25 في المئة في مصاريف دعم الكهرباء بموازنة العام المالي 2024-2025، لتسجل نحو 2.5 مليار جنيه، بحسب بيانات وزارة المالية. وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، محمد الحمصاني، الثلاثاء، عزم الحكومة رفع الدعم عن الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ 4 سنوات المقبلة، مع "مراعاة البعد الاجتماعي التي تمثل الفئة الأكثر احتياجاً في المجتمع".

ودعا رئيس الوزراء المصري آلية الحوار الوطني، وكل الخبراء إلى البدء في مناقشات جادة لوضع خطة واضحة للدولة والحكومة بشأن كيفية التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة.

كان مدبولي، أعلن قبل يومين، أن الخبز سيظل مدعوماً، لكن يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة "الرهيبة" في الأسعار، مشيراً إلى الحكومة تدرس "حوكمة الدعم ووضع التصور الأفضل بنهاية 2024". وأضاف أن فاتورة الدعم الحكومي، خلال العام المالي المقبل، تبلغ 636 مليار جنيه (نحو 13.5 مليار دولار) بزيادة 20% عن العام المالي الجاري، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وفي السياق قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع المنصرم إن "الدولة تدعم الخبز بمبلغ 130 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن تكلفة الرغيف الواحد تصل إلى 125 قرشاً.