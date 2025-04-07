الانهيار مستمر: انخفاض في الأسواق الآسيوية، وانخفاضات في الولايات المتحدة

يستمر الانهيار في وول ستريت اليوم (الاثنين)، حيث يشير المحللون إلى انخفاض بنسبة 4% في بداية أسبوع التداول في البورصات. كما تراجعت الأسواق الآسيوية اليوم نتيجة للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورد الصين القوي على الرسوم الجمركية المرتفعة بشكل غير متوقع.

وفي اليابان، تراجعت سوق الأسهم إلى أدنى مستوياتها منذ عام ونصف، مع تراجع أسهم البنوك بنحو 17%، وفي هونج كونج، تم تسجيل انخفاض بنسبة 12.5%. وتراجع مؤشر نيكي الياباني، الذي يجمع أكبر 225 سهما في بورصة طوكيو، أكثر من 8 بالمئة بعد وقت قصير من الافتتاح، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا أكثر من 6.5 بالمئة بعد تعافيه من أسوأ خسائره. وفي الصين، حيث أعيد فتح الأسواق بعد العطلة، انخفض مؤشر شنغهاي المركب مؤخرًا بنسبة 6.7%. وخسر مؤشر CSI300 القيادي 7.5%. وفي هونج كونج، افتتح مؤشر هانج سنج بانخفاض يزيد عن 9%.

وحتى في إسرائيل، يستمر الانهيار حيث افتتح التداول في البورصة مرة أخرى هذا الصباح بانخفاضات حادة: انخفض مؤشر تل أبيب 90 بنسبة 3.4%، ومؤشر تل أبيب 125 - 3.14%، وانخفض مؤشر البنوك بنسبة 3.5%. شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعات كبيرة للغاية: في فرانكفورت انخفض بنسبة 10% تقريبًا عند الافتتاح، وفي لندن بنسبة 6%.

الليلة، تناول الرئيس ترامب ردود أفعال العالم على فرض الرسوم الجمركية: "أريد حل مشكلة العجز التي لدينا مع الصين، ومع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأخرى. وإذا أرادوا التحدث عن ذلك، فأنا منفتح على الحديث". وسأل أحد المراسلين الذين كانوا يتواجدون على طائرة "إير فورس 1" "هل سيكون هناك وضع في السوق لن تكونوا مستعدين لتحمله؟"، فرد ترامب بغضب: "أعتقد أن سؤالك غبي للغاية. لا أريد أن ينزل أي شيء، لكن في بعض الأحيان يتعين عليك تناول الدواء لإصلاح شيء ما".

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بالإضافة إلى ذلك، نشر ترامب منشورًا على شبكته الاجتماعية خاطب فيه الضجة الكبيرة: "لدينا عجز مالي ضخم مع الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى كثيرة. الطريقة الوحيدة لعلاج المشكلة هي الرسوم الجمركية، التي تجلب الآن عشرات المليارات من الدولارات إلى الولايات المتحدة. إنها سارية المفعول بالفعل. لقد نما الفائض مع هذه البلدان خلال "رئاسة" جو بايدن النعسان. سنقوم بعكس ذلك، وعكسه بسرعة. يومًا ما سوف سيفهم الناس أن الرسوم الجمركية، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إنها شيء جميل جدًا!".

Flash90

يواصل المسؤولون من مختلف البلدان التحذير من آثار رسوم ترامب على الاقتصاد عندما أفادت التقارير أن محافظ البنك المركزي اليوناني حذر من التأثير السلبي على النمو في منطقة اليورو "قد يؤثر على ما بين 0.5 و1 بالمائة". أعلن وزير التجارة الكوري الجنوبي أنه سيناقش خفض الرسوم الجمركية الأمريكية وسيلتقي بالممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير.

ونذكر أن الحكومة الصينية أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 34% على واردات البلاد من البضائع من الولايات المتحدة، ابتداء من هذا الأسبوع. وذلك ردًا على إعلان دونالد ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية على البضائع القادمة من الصين بنفس المعدل.