الانهيار مستمر: انخفاض في الأسواق الآسيوية، وانخفاضات في الولايات المتحدة

يستمر الانهيار في وول ستريت اليوم (الاثنين)، حيث يشير المحللون إلى انخفاض بنسبة 4% في بداية أسبوع التداول في البورصات. كما تراجعت الأسواق الآسيوية اليوم نتيجة للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورد الصين القوي على الرسوم الجمركية المرتفعة بشكل غير متوقع.

وفي اليابان، تراجعت سوق الأسهم إلى أدنى مستوياتها منذ عام ونصف، مع تراجع أسهم البنوك بنحو 17%، وفي هونج كونج، تم تسجيل انخفاض بنسبة 12.5%. وتراجع مؤشر نيكي الياباني، الذي يجمع أكبر 225 سهما في بورصة طوكيو، أكثر من 8 بالمئة بعد وقت قصير من الافتتاح، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا أكثر من 6.5 بالمئة بعد تعافيه من أسوأ خسائره. وفي الصين، حيث أعيد فتح الأسواق بعد العطلة، انخفض مؤشر شنغهاي المركب مؤخرًا بنسبة 6.7%. وخسر مؤشر CSI300 القيادي 7.5%. وفي هونج كونج، افتتح مؤشر هانج سنج بانخفاض يزيد عن 9%.

وحتى في إسرائيل، يستمر الانهيار حيث افتتح التداول في البورصة مرة أخرى هذا الصباح بانخفاضات حادة: انخفض مؤشر تل أبيب 90 بنسبة 3.4%، ومؤشر تل أبيب 125 - 3.14%، وانخفض مؤشر البنوك بنسبة 3.5%. شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعات كبيرة للغاية: في فرانكفورت انخفض بنسبة 10% تقريبًا عند الافتتاح، وفي لندن بنسبة 6%.

الليلة، تناول الرئيس ترامب ردود أفعال العالم على فرض الرسوم الجمركية: "أريد حل مشكلة العجز التي لدينا مع الصين، ومع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأخرى. وإذا أرادوا التحدث عن ذلك، فأنا منفتح على الحديث". وسأل أحد المراسلين الذين كانوا يتواجدون على طائرة "إير فورس 1" "هل سيكون هناك وضع في السوق لن تكونوا مستعدين لتحمله؟"، فرد ترامب بغضب: "أعتقد أن سؤالك غبي للغاية. لا أريد أن ينزل أي شيء، لكن في بعض الأحيان يتعين عليك تناول الدواء لإصلاح شيء ما".

