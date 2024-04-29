"التكلفة انفجرت": هذه التكلفة الإجمالية للرصيف البحري الذي تقيمه الولايات المتحدة في غزة

من المتوقع أن يكلف الرصيف البحري الذي تعمل الولايات المتحدة على إقامته أمام شواطئ مدينة غزة نحو 320 مليون دولار، جاء هذا وفقا لما أفاد به مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ومسؤول إضافي تحدثوا الى وكالة رويترز للأنباء.

ويوضح هذا الرقم الذي لم يعلن عنه سابقا حجم جهود البناء التي يشارك بها وفقا للبنتاغون ألف أمريكي غالبيتهم من العسكريين وسلاح البحرية. ومع ذلك، وفقا للتقرير، تضاعفت التكلفة مقارنة بالتقديرات الأولية التي تم إجراؤها في بداية العام.

وقال السناتور الجمهوري روجر ويكر، وهو عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ التي يرأسها الديمقراطيون، لرويترز "التكلفة لم ترتفع فحسب، بل انفجرت".

وأضاف :"هذه الجهود الخطيرة، التي يوجد لها فوائد هامشية، ستكلف حاليا دافعي الضرائب الأمريكيين على الأقل 320 مليون دولار لتشغيل الرصيف على مدار 90 يوما فقط". وتساءل مشرعون آخرون عما إذا كانت الرصيف "جهدًا جديرًا بالاهتمام". خصوصا على ضوء المخاطر التي يضعها أمام عناصر الجيش الأمريكي، الذين يمكن أن يتحولوا الى أهداف لحماس "فمع كل يوم تستمر فيه هذه المهمة، يرتفع ثمنها وكذلك مستوى المخاطرة للألف جندي المنتشرين في نطاق صواريخ حماس. ".

المخاوف من تهديد القوات الأمريكية تضاعفت بعد تقارير الخميس الماضي عن هجوم صاروخي بالقرب من منطقة الرصيف والتي في نهاية الأمر يمكن أن تصل إلى الشاطئ. ولم تتواجد في المكان بنفس اليوم قوات أمريكية، والتي تواجدت على بعد كيلومترات من هناك. وعلى ضوء ذلك أمر الرئيس الأمريكي القوات أن "لا تطأ" شواطئ غزة في ظل الانتقادات على الخطوة.