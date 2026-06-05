تراجع إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام خلال شهر مايو الماضي إلى أدنى مستوياته منذ عقود، وفقاً لنتائج مسح أجرته وكالة بلومبيرغ، في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية والتحديات التي تواجه بعض الدول المنتجة.

وأظهر المسح انخفاض إنتاج الدول الأعضاء المشمولة بالبيانات بمقدار 1.22 مليون برميل يومياً ليصل إلى 16.33 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ نحو 37 عاماً.

وجاءت إيران في صدارة الدول التي شهدت أكبر تراجع في الإنتاج، بعد انخفاضه بنحو 710 آلاف برميل يومياً إلى 2.34 مليون برميل يومياً، في وقت تواصل فيه مواجهة عقوبات وضغوط على قطاعها النفطي.

كما سجلت الكويت والسعودية تراجعاً في مستويات الإنتاج خلال الفترة نفسها، في حين خالفت الإمارات الاتجاه العام بزيادة إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.44 مليون برميل يومياً.

ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع مناقشات داخل تحالف أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية وموازنة العرض والطلب.

ويراقب المستثمرون والمتعاملون في أسواق الطاقة عن كثب تطورات الإنتاج داخل أوبك، لما لها من تأثير مباشر على أسعار النفط واتجاهات السوق العالمية خلال الفترة المقبلة.