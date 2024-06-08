صندوق الثروة النرويجي سيصوت ضد: إيلون ماسك قد يخسر 56 مليار دولار

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تقدر قيمته بـ 1.7 تريليون دولار، اليوم (السبت) أنه سيصوت ضد التصديق على شركة تسلا، حسبما ذكرت رويترز

سيتم طرح حزمة رواتب إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار للتصويت على المساهمين الأسبوع المقبل بعد أن أبطلها قاض في ولاية ديلاوير في وقت سابق من هذا العام. الصندوق هو ثامن أكبر مساهم في تسلا، وفقًا لبيانات LSEG.

راتب ماسك، الذي يعتبر الأعلى للرئيس التنفيذي في الشركات الأمريكية، تمت الموافقة عليه في عام 2018، ولكنه أُلغي من قبل القاضي في وقت سابق من هذا العام، الذي قال أن المبلغ غير عادل تجاه المساهمين، ووصفه بأنه "مبلغ لا يمكن تصوره". قال الصندوق أنه يقدر "القيمة الهامة التي تم خلقها تحت قيادته منذ تاريخ المنحة في عام 2018".

في عام 2018، صوت الصندوق ضد الحزمة. "سنواصل البحث عن حوار بناء في هذا الموضوع وفي موضوعات أخرى"، أضاف NBIM. الصندوق، الذي يمتلك 0.98% بقيمة 7.7 مليار دولار وفقًا للبيانات.

في العام الماضي، صوتت الصندوق ضد أكثر من نصف حزم الرواتب للرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة. أكثر من 20 مليون دولار. أعلن الصندوق أيضًا أنه سيصوت لصالح اقتراح المشتركين الذي يدعو تيسلا لتبني سياسة حرية التكتل والتفاوض الجماعي.

يأتي التصويت في الوقت الذي تستمر فيه تيسلا في مواجهة اضراب عمالها في السويد منذ 27 تشرين أول/أكتوبر.

صندوق الثروة النرويجي، الذي يمتلك 1.5٪ من جميع الأسهم المتداولة في العالم، دعم أيضا في عام 2022 مقترح من المساهمين يطلب من الشركة اعتماد سياسة احترام حقوق العمال مثل حرية التعاون والتفاوض الجماعي.

صوت صندوق الثروة لصالح نقل ولاية اتحاد الصانعة للسيارة الكهربائية من ديلاوير إلى تكساس، تصويت طلبه ماسك بعد أن رفض القاضي في ديلاوير راتبه.