رغم حوادث السلامة الخطيرة: "إل عال" تشتري من الشركة الأمريكية 31 طائرة بقيمة 2.5 مليار شيكل

على الرغم من المشاكل المتكررة التي تواجهها شركة طيران بوينغ، علم اليوم (الخميس) أن شركة "ال عال" ستقوم بشراء 31 طائرة من الشركة، بمبلغ يقدر بنحو 2.5 مليار شيكل.

وبحسب "ال عال" فإن هذا هو أكبر اتفاق في تاريخها. الطائرات التي ستشتريها هي من طراز MAX737 BOEING. وأفيد أن "الصفقة هي خطوة أخرى في تحقيق الخطة الاستراتيجية وستدعم توسيع خريطة الوجهات وزيادة الترددات إلى الوجهات الحالية إلى جانب تجربة طيران متقدمة".

وحتى اليوم، يتم تصنيع جميع طائرات ال عال في شركة بوينغ – لذا فإن مثل هذه الصفقة تبدو طبيعية في ظاهر الأمر. إلا أنها تجري على خلفية عاصفة حقيقية وجدت فيها شركة بوينغ - بعد سلسلة من حوادث السلامة الخطيرة التي وقعت في طائراتها فضلا عن لائحة اتهام جنائية تحوم فوق رأسها من وزارة الخارجية الأمريكية.

يشار إلى أنه في شهر أيار/مايو أبلغت وزارة العدل الأمريكية شركة بوينج بأنها انتهكت شروط اتفاقيتها اعتبارًا من عام 2021 - والتي بموجبها تمكنت الشركة من تجنب التهم الجنائية بسبب حادثين مميتين لطائرة 737 ماكس - نفس الطراز الذي طلبت شراءه - و لذلك فهو معرض لدعاوى قضائية مستقبلية بسبب قضايا تتعلق بالسلامة.