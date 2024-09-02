في تحدٍ للغرب وتقرب من روسيا والصين: تركيا تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى منظمة بريكس

تقدمت تركيا رسميًا بطلب للانضمام إلى مجموعة البريكس لدول الأسواق الناشئة، في إطار سعيها لتعزيز نفوذها العالمي وإقامة علاقات جديدة تتجاوز حلفائها الغربيين التقليديين، وفقًا لتقرير بلومبرج اليوم (الاثنين).

وتتمثل وجهة نظر حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أن مركز الثقل الجيوسياسي يبتعد عن الاقتصادات المتقدمة. وقالوا إن الدفعة الدبلوماسية الجديدة للبلاد تعكس طموحاتها لتعزيز العلاقات مع جميع الأطراف في عالم متعدد الأقطاب، مع الوفاء بالتزاماتها كعضو رئيسي في منظمة حلف شمال الأطلسي.

وأضافت المصادر أن تركيا قدمت الطلب قبل عدة أشهر، بسبب الإحباط إزاء عدم إحراز تقدم في محاولتها المستمرة منذ عقود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأضافت المصادر التي تحدثت إلى بلومبرج أن الاقتراح هو أيضًا نتيجة الخلافات مع الأعضاء الآخرين في الناتو، بعد أن حافظت تركيا على علاقات وثيقة مع روسيا بعد غزوها لأوكرانيا عام 2022.

تضم مجموعة البريكس، التي تسمى وفقا للحروف الأولى لهذه الدول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بعضًا من أكبر الاقتصادات الناشئة. وقد استقبلت أربعة أعضاء جدد في وقت سابق من هذا العام، عندما انضمت إيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا ومصر إلى صفوفها. وقد تمت دعوة المملكة العربية السعودية للانضمام، على الرغم من أن المملكة لم تفعل ذلك بعد. وكان التوسع في مجموعة البريكس مدفوعاً إلى حد كبير بالصين، التي تحاول زيادة قوتها العالمية من خلال مغازلة الدول المتحالفة تقليدياً مع الولايات المتحدة.