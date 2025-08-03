واشنطن تفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات السورية وهي الأعلى في المنطقة

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رغم السياسة الأمريكية الجديدة تجاه سوريا، فرضت الولايات المتحدة رسوم جمركية باهظة على الواردات من سوريا والتي بلغت 41 بالمئة والتي بدأت في الأول من أغسطس. وتعتبر هذه النسبة هي الأعلى التي تفرض على دولة في منطقة الشرق الأوسط، وتعكس استمرار الأمريكية التي تقيد انفراجه ممكنة بالعلاقات التجارية مع الدولة السورية.

ويشار الى أنه رغم توقف التجارة بين البلدين عمليا منذ عام 2011، لكن كان هناك بعض المحاولات المحدودة لاستيراد منتجات سورية الى السوق الأمريكية، إن كان عبر القنوات الرسمية أو من خلال دولة ثالثة، على وجه الخصوص في قطاعات الزيوت والأعشاب الطبية والمنتجات الحرفية التي تهم الجالية السورية في الولايات المتحدة، لكن الرسوم التعريفية الجديدة تحرم هذه القطاعات من الأمل بتصدير منتجاتها.

وتأتي الرسوم الجديدة في سياق سياسة "الرسوم المتبادلة" التي تتبعها الإدارة الأميركية الحالية، وتستهدف معاقبة الدول التي تُعتبر "غير ملتزمة بالمعايير التجارية والدبلوماسية" حسب تصنيف الإدارة نفسها.