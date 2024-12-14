شبكة مانغو العالمية للأزياء تفجع بمقتل مؤسسها بعد سقوطه من منحدر مرتفع

مأساة مفجعة: قُتل الملياردير اليهودي ومؤسس شبكة أزياء مانجو، يتسحاق أنديك، اليوم (السبت) بعد انزلاقه من منحدر ارتفاعه 150 مترًا خلال رحلة مع عائلته في إسبانيا.

وبحسب تقارير في البلاد، انزلق رجل الأعمال البالغ من العمر 71 عاما خلال الرحلة وسقط من الجرف العالي في كهوف مونتسيرات بالقرب من برشلونة. وجاء في بيان صادر عن شركة مانجو: "ببالغ الحزن نعلن عن الوفاة غير المتوقعة لأنديك، مؤسس السلسلة، في حادث وقع اليوم".

وقالت الشركة "لقد كان أنديك قدوة لنا جميعًا. فقد كرّس حياته لمانجو، وترك بصمة لا تمحى بفضل رؤيته الإستراتيجية، إن قيادته الملهمة والتزامه الذي لا يتزعزع بالقيم التي غرسها بنفسه في شركتنا".