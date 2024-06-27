المدن الأكثر ملاءمة للعيش في العالم: فيينا تحافظ على المرتبة الأولى، وتل أبيب تتراجع إلى المركز 112

احتفظت فيينا بمكانتها باعتبارها المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم للعام الثالث على التوالي، تليها كوبنهاغن في الدنمارك وزيوريخ في سويسرا، أكملت مدينتا ملبورن في أستراليا وكالجاري في كندا المراكز الخمسة الأولى، فيما عرفت تل أبيب في إسرائيل انخفاضًا كبيرًا في تصنيفها حيث احتلت المرتبة 112، في مؤشر جودة الحياة العالمي الذي أنشأته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

جاء ذلك وفقًا لدراسة جديدة للتصنيف السنوي الذي تصدره مجلة "الإيكونوميست"، حيث تظل أوروبا الغربية هي المنطقة التي تتمتع بأفضل نوعية حياة، على الرغم من انخفاض درجات الاستقرار بسبب الاحتجاجات المتزايدة بشأن قضايا مختلفة. تتعلق هذه الحركات الاحتجاجية بشكل خاص بصعود اليمين المتطرف والسياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي وقضايا الهجرة. تعتبر فيينا مثالية من حيث الاستقرار والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.

بشكل عام، تحسنت نوعية الحياة حول العالم قليلاً خلال العام المنصرم. ومع ذلك، يظل هذا التحسن هامشيًا، حيث تعوقه الصراعات الجيوسياسية والاضطرابات المدنية وأزمة الإسكان في العديد من المدن، على خلفية التضخم. وشهدت تل أبيب أكبر تراجع في التصنيف، حيث خسرت 20 مركزا لتحل في المركز 112.