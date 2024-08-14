لبنان سيغرق في ظلام دامس ومطلق بعد أربعة أيام لهذا السبب

ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن وزارة الطاقة اللبنانية تستعد لبذل واستنفاذ كافة الأوراق والحلول التي تمتلكها لمنع غرق لبنان بالعتمة الشاملة والمتوقعة خلال الأيام الأربعة المقبلة، لذلك ستباشر مؤسسة كهرباء لبنان بتسديد مستحقات الوقود العراقي من أموال الجباية بالليرة اللبنانية المستحقة على الإدارات والمؤسسات العامة.

AP Photo/ Hassan Ammar

حيث تمتلك المؤسسة فواتير لم يتم جبايتها بعد بالليرة اللبنانية يجب أن تقوم المؤسسات والإدارات العامة بتسديدها، حيث كان من المفترض على هذه المؤسسات أن تبادر الى تسديد فواتيرها لمؤسسة الكهرباء عن الفترة الممتدة من تشرين ثاني/نوفمبر 2022 حتى يونيو /حزيران 2023 من خلال سلفة الخزينة التي أقرت وفقا لمرسوم حكومي بقيمة 6850 مليار ليرة، لكن بعد شهر من إقرار هذه السلفة لم يصل لمؤسسة الكهرباء سوى 1000 مليار ليرة.

وبما أن ثمن الوقود العراقي يتم تسديده بالليرة اللبنانية، فإنه لا يتوجب على مؤسسة الكهرباء إنفاق ما لديها من دولارات لتسديد ثمن الوقود العراقي، وبإمكانها استخدام هذه الدولارات لشراء المزيد من الوقود المطلوب لتشغيل معامل الكهرباء وزيادة إنتاج التيار الكهربائي ثلاث ساعات يوميا.

وسيتم مناقشة هذا الأمر بجلسة الحكومة اللبنانية اليوم، وبحسب التقرير، فإنه "يتوقع في حال عدم تفريغ أي كمية من المحروقات في خزانات مؤسسة كهرباء لبنان أن تنقطع الكهرباء تماما بعد 4 أيام في السابع عشر من الشهر الجاري بسبب نفاذ الاحتياطي المتوفر من ’الغاز أويل’"