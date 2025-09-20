صفقة"تيك توك" ستوقع قريبا مع الصين: رسوم تقدر بمليارات الدولارات من المستثمرين لصالح إدارة ترامب

قد يعجبك أيضًا -

من المتوقع أن تحصل إدارة الرئيس الأميركي على رسوم تقدر بمليارات الدولارات من المستثمرين، في صفقة "تيك توك"، في أحدث عملية من سلسلة صفقات حكومية مربحة مع القطاع الخاص، إذ تضمن الصفقة سيطرة الشركات الأميركية على 80% من عمليات تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني في الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

يأتي ذلك بعدما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم السبت، أن "صفقة فصل عمليات منصة ’تيك توك’ في الولايات المتحدة عن مالكته الصينية ’بايت دانس’ ستُوقع خلال "الأيام المقبلة"، مشيرة إلى أن "أنشطة المنصة داخل البلاد ستخضع لسيطرة أميركية واسعة تشمل غالبية مقاعد مجلس الإدارة".

وقالت ليفيت في لقاء مع شبكة FOX NEWS: "سيكون هناك 7 مقاعد في مجلس الإدارة الذي يُشرف على عمليات المنصة داخل الولايات المتحدة، 6 منها لأميركيين".وأضافت أن شركة "أوراكل" الأميركية ستتولى إدارة "ملف البيانات والخصوصية"، مشيرةً إلى أن "خوارزمية المنصة ستكون تحت سيطرة الولايات المتحدة".

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان الصين تمسكها بموقفها بشأن مستقبل "تيك توك" في الولايات المتحدة، السبت، بعد يوم من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن هناك تقدماً بشأن صفقة تحويل تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة إلى ملكية تحت سيطرة أميركية.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن "موقف الصين من تيك توك واضح: الحكومة الصينية تحترم رغبات الشركة، وترحب بإجرائها مفاوضات تجارية وفقاً لقواعد السوق للتوصل إلى حل يتوافق مع القوانين واللوائح الصينية، ويحقق توازناً في المصالح"، وهو موقف أكدت عليه، الأسبوع الماضي.

وأعربت وزارة التجارة الصينية، عن أملها بأن "يعمل الجانب الأميركي على تحقيق الهدف نفسه الذي تسعى إليه الصين، وأن يفي بشكل جدي بالتزاماته المقابلة، ويوفر بيئة أعمال مفتوحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية حتى تواصل الشركات الصينية العمل في الولايات المتحدة، بما في ذلك تيك توك".