هل تدرس السعودية سداد ديون سوريا للبنك الدولي؟

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن السعودية تدرس سداد ديون سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة إعمار البلاد ودعم قطاعها العام المنهك.

وتمثل هذه الخطوة التي لم يتم الإعلان عنها من قبل أول تمويل معروف من المملكة العربية السعودية إلى سوريا منذ أن أطاحت المعارضة لنظام الأسد العام الماضي.

وقد تشير هذه الخطوة أيضاً إلى ظهور دعم حاسم من دول الخليج العربية لسوريا، بعد تأجيل الخطط السابقة، بما في ذلك مبادرة الدوحة لتمويل الرواتب، بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالعقوبات الأميركية.

وأعلنت قطر الشهر الماضي عن خطة لتوريد الغاز إلى سوريا عبر الأردن لتحسين إنتاج البلاد المنخفض من الكهرباء، وهي الخطوة التي قالت مصادر نقلا عن رويترز إنها حظيت بموافقة من واشنطن.

وتدين سوريا للبنك الدولي بما يقرب من 15 مليون دولار، وهو دين يجب سداده قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من الموافقة على المنح وتوفير أشكال أخرى من المساعدة. لكن دمشق تعاني من نقص في العملات الأجنبية، كما فشلت خطة سابقة لسداد هذه الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج.

وناقش مسؤولون من البنك الدولي إمكانية تقديم التمويل للمساعدة في إعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد، التي تضررت بشدة جراء سنوات الحرب، ودعم أجور القطاع العام.

في هذه الأثناء، لا تزال العقوبات الأميركية المفروضة في عهد نظام الأسد قائمة، على الرغم من أن الولايات المتحدة منحت إعفاءً لمدة ستة أشهر في يناير/كانون الثاني لتشجيع المساعدات الإنسانية، لكن تأثيرها كان محدوداً.