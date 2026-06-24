بدء الاكتتاب في أول صكوك حكومية للأفراد في الإمارات بشروط ميسرة

أعلنت وزارة المالية الإماراتية فتح باب الاكتتاب في أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية المخصص للأفراد في الدولة، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، في خطوة تهدف إلى توسيع مشاركة المستثمرين الأفراد في الأدوات الحكومية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.

وأوضحت الوزارة أن حجم الإصدار الأول يبلغ 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار)، على أن تُستقبل طلبات الاكتتاب خلال الفترة الممتدة من 24 حتى 30 يونيو عبر القنوات الرقمية المعتمدة، مع حد أدنى للاكتتاب يبلغ ألف درهم للمواطنين والمقيمين.

ومن المقرر إصدار الصكوك مطلع يوليو المقبل، على أن يتم إدراجها وبدء تداولها في ناسداك دبي في الثاني من يوليو 2026، بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار.

ويأتي الإصدار الأول لمدة استحقاق تصل إلى عامين بعائد سنوي يبلغ 4.30% يتم توزيعه كل ستة أشهر، فيما أكدت الجهات المعنية أن تحديد العائد جاء وفق المعطيات والظروف الحالية للأسواق.

وتهدف المبادرة إلى توفير أدوات استثمارية حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تسهيل إجراءات الاكتتاب والتداول عبر منصات رقمية متعددة، بما يوسع قاعدة المستثمرين ويعزز كفاءة السوق المالية المحلية.