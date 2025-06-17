تقارير: هجوم إلكتروني واسع النطاق ضد البنك المركزي الإيراني

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ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن هجوما إلكترونيا تعرض له البنك المركزي الإيراني، ما أدى إلى تعطيل خدماته الرقمية.

البنك الإيراني الذي تعرّض للهجوم الإلكتروني هو البنك الذي يُدير حسابات واستثمارات الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني. وأفادت مصادر معارضة في إيران لقناة i24NEWS أن مسؤولين كبارًا في الحرس الثوري قاموا خلال الأيام الأخيرة بتفريغ حسابات البنك في بنوك مختلفة ونقلها إلى الخارج.

أعلنت مجموعة قراصنة إيرانية مناهضة للنظام تُطلق على نفسها اسم "العصفور المهاجم"، والتي سبق أن هاجمت أهدافًا إيرانية، ويُقال إنها مرتبطة بإسرائيل: "تمكنا من اختراق الأنظمة المصرفية الإيرانية وإتلافها". وتزعم المجموعة أنها اخترقت أنظمة بنك "صفا" وألحقت الضرر بقاعدة بياناته بالكامل، والمرتبطة بالحرس الثوري.

وفي بيان نُشر على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت مجموعة "صفا" أن بنك "صفا" استُخدم للالتفاف على العقوبات الدولية وتمويل أنشطة الحرس الثوري، بما في ذلك برامج الصواريخ والأسلحة النووية. وقالت المجموعة: "هذا هو مصير مؤسسة كرست نفسها للحفاظ على أوهام الديكتاتور الإرهابية"، شاكرةً حلفاء مجهولين ساعدوا في تنفيذ الهجوم.

ويُقال إن البنك يلعب دورًا رئيسيًا في دعم شبكة توزيع الوقود في إيران، وقد يؤدي هذا الحادث إلى اضطرابات محتملة في محطات الوقود خلال الساعات القادمة.