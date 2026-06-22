قرار أمريكي جديد: السماح باستيراد النفط الإيراني لمدة 60 يومًا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) كجزء من المحادثات لوقف الحرب التي ستسمح للدول باستيراد النفط من إيران. أعلن وزير الخزانة الأمريكي عن هذه الخطوة "في إطار محادثات مثمرة جدًا في سويسرا".

الولايات المتحدة نشرت ترخيصًا عامًا واسعًا إلى حد كبير، يشمل تعليق العقوبات الرئيسية على النفط ومنتجات النفط الإيرانية. الترخيص يسمح باستيراد النفط، المنتجات البتروكيماوية ومنتجات النفط من إيران إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك عبر سفن خاضعة للعقوبات، عندما تُدفع المدفوعات بالدولار الأمريكي لأي "جهة محظورة". "الجهة المحظورة" تشمل أي كيان أو شخص موجود على قوائم العقوبات، ومن بينهم البنك المركزي الإيراني (CBI)، الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) والعديد من الكيانات الأخرى.

نشدد على أن رفع العقوبات يعتمد فقط على الوعود الإيرانية بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول وفتح مضيق هرمز كالمعتاد. أي أنه في حال عدم الوفاء بالوعود، يمكن إلغاء هذا الإجراء.