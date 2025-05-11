"قصر في السماء": الهدية غير المسبوقة التي ستقدمها قطر للرئيس الأمريكي ترامب

فيما قد تكون أغلى هدية تُمنح للولايات المتحدة من حكومة أجنبية على الإطلاق، من المقرر أن يتلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طائرة جامبو فاخرة بشكل خاص من العائلة المالكة القطرية - وهي هدية ستكون متاحة لاستخدام الرئيس كطائرة "إير فورس وان" الجديدة حتى وقت قصير قبل مغادرته منصبه. وبعد ذلك، سيتم نقل ملكية الطائرة إلى مؤسسة مكتبة ترامب الرئاسية، وفق ما ذكرت شبكة "إن بي سي" اليوم (الأحد).

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ومن المتوقع الإعلان عن الهدية الأسبوع المقبل، عندما يزور ترامب قطر في أول رحلة خارجية له خلال ولايته الثانية، وذلك بحسب مصادر مطلعة على الخطط. قام الرئيس بجولة في الطائرة التي يبلغ عمرها 13 عامًا، والتي وصفت بأنها فاخرة للغاية حتى أنها أُطلق عليها اسم "القصر الطائر"، بينما كانت متوقفة في مطار ويست بالم بيتش الدولي بولاية فلوريدا في فبراير/شباط.

وبعد انتهاء ولاية ترامب، ستنهي الطائرة خدمتها وسيتم نقلها إلى صندوق مكتبة ترامب الرئاسية في موعد أقصاه الأول من يناير/كانون الثاني 2029، مع تحمل القوات الجوية الأمريكية جميع التكاليف المرتبطة بنقلها.

ويثير هذا الترتيب غير المسبوق بين البلدين تساؤلات حول ما إذا كان من القانوني لإدارة ترامب، وفي نهاية المطاف لمؤسسة المكتبة الرئاسية التابعة له، قبول مثل هذه الهدية القيمة من قوة أجنبية. ومع ذلك، قالت مصادر لشبكة إيه بي سي نيوز إن المحامين من مكتب المستشار في البيت الأبيض ووزارة العدل الذين راجعوا المسألة قرروا أن الترتيب قانوني ولا ينتهك قوانين مكافحة الرشوة أو حظر الدستور (بند المكافآت) على أي مسؤول حكومي أمريكي يقبل الهدايا "من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية".