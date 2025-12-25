للعام الثاني على التوالي: إسرائيل بالمرتبة الأخيرة في مؤشر العلامات التجارية للدول

نشر مشروع BrandIL اليوم (الخميس) مؤشر العلامات التجارية العالمية للدول لعام 2025، والذي يقيس نظرة الرأي العام العالمي إلى الدول. وللمرة الثانية على التوالي، وضع المؤشر إسرائيل في ذيل القائمة، متفوقة عليها دول مثل روسيا والصين. ووفقًا للمؤشر، سجلت إسرائيل انخفاضًا بنسبة 6.1%، وهو الأكبر منذ تأسيس المؤشر قبل نحو 20 عامًا.

وعلى عكس العام الماضي، لا يقتصر النقد في المؤشر الحالي على إسرائيل فحسب، بل يشمل أيضًا المواطن الإسرائيلي نفسه. إذ يُوصم بأنه "مسؤول بشكل مباشر" عما يحدث في غزة، وأصبح شخصًا غير مرغوب فيه في نظر الكثيرين حول العالم.

جيل زد، وخاصة الشباب من الدول الغربية، يرون في إسرائيل رمزاً استعماريًا، سامًا ومنفصلًا عن القيم الليبرالية, والتمييز بين سياسات الحكومة وبين تعدد الآراء لدى مواطنيها قد تلاشى.

العلامة التجارية "صنع في إسرائيل" تتعرض لضربة مباشرة حسب المؤشر, وهذا يضاف إلى شهادات عن مقاطعة فعلية للخدمات والسلع من إسرائيل. النتيجة هي إمكانية حدوث ضرر اقتصادي واسع النطاق - انخفاض في الثقة العالمية، تضرر الاستثمارات الأجنبية، السياحة، التصنيف الائتماني ومكانة إسرائيل كدولة شرعية.

إن الفجوة في مكانة إسرائيل مثيرة للقلق بشكل خاص، إذ أن معاييرها الموضوعية، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط ​​العمر المتوقع، ومستويات التعليم بين السكان، تضعها ضمن العشرة الأوائل في التصنيف، بينما في الواقع تُصنّف ضمن دول تُعتبر "الفناء الخلفي" للعالم - وهو وضع قد يُقوّض إنجازاتها في مجالي الاقتصاد والتكنولوجيا مع مرور الوقت.

وبغض النظر عن تصنيف إسرائيل في ذيل القائمة، تبرز ملاحظة مثيرة للاهتمام في السعودية، التي سجلت أكبر قفزة في التصنيف - إلى المركز 42 - بل وتزداد مصداقيتها عامًا بعد عام. ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة، الحليف الوحيد لإسرائيل، تستمر في التراجع في صورتها العامة - وهي عملية بدأت مع صعود إدارة ترامب. أما المراكز الثلاثة الأولى في القائمة، فتحتلها اليابان وألمانيا وكندا على التوالي.

قال موتي شرف، مؤسس BrandIL، تعليقًا على مؤشر NBI: "لقد فقدت إسرائيل سيادتها على علامتها التجارية في عصرٍ باتت فيه هوية العلامة التجارية عملة بالغة الأهمية. لا تملك إسرائيل حاليًا أي سيطرة على مكانة علامتها التجارية أو أدوات فعّالة لتحسينها. لاستعادة مكانتها، يلزم تغيير جذري في النهج والسرد والمنصات. لا يزال بإمكان إسرائيل قلب الطاولة على منافسيها إذا أرادت، فقد فعلت أمورًا أكثر تعقيدًا من ذلك."