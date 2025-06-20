موجعة للجيب !! هذه هي التكلفة التقديرية التي تتكبدها إسرائيل للحرب مع إيران

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وتكلف الحرب مع إيران إسرائيل مئات الملايين من الدولارات يوميا - وهو ثمن قد يحد من قدرة إسرائيل على شن حملة طويلة الأمد ضد الجمهورية الإسلامية، وفقا لتقرير نشر صباح اليوم (الجمعة) في صحيفة وول ستريت جورنال.

أعلى تكلفة هي تكلفة الصواريخ الاعتراضية، والتي يمكن أن تتراوح تكلفتها بين عشرات الملايين و200 مليون دولار يوميًا، وفقًا للخبراء. كما تُضاف الذخيرة والطائرات إلى ثمن الحرب، وكذلك الأضرار غير المسبوقة التي لحقت بالمباني جراء الضربات الصاروخية الإيرانية. تشير بعض التقديرات حتى الآن إلى أن إعادة بناء أو إصلاح الأضرار قد يكلف إسرائيل 400 مليون دولار على الأقل. وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن ارتفاع التكاليف قد يزيد الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب بسرعة.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن الحرب قد تستمر حوالي أسبوعين، ولم يُبدِ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أي مؤشر على أنها ستنتهي قبل أن تحقق إسرائيل جميع أهدافها، والتي تشمل القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وإنتاجها للصواريخ الباليستية، وترسانتها من الصواريخ الباليستية.

لكن الحرب ستكون باهظة الثمن. قالت كارنيت فلوغ، المحافظة السابقة لبنك إسرائيل والباحثة البارزة حاليًا في معهد إسرائيل للديمقراطية: "العامل الرئيسي الذي سيحدد تكلفة الحرب حقًا هو مدتها". وأعربت فلوغ عن اعتقادها بأن الاقتصاد الإسرائيلي قادر على الصمود في حملة عسكرية قصيرة. وأضافت: "إذا استمرت أسبوعًا، فهذا أمر مختلف تمامًا"، لكنها خففت من ذلك قائلة: "إذا استمرت أسبوعين أو شهرًا، فهذا أمر مختلف تمامًا".

يستطيع نظام "مقلاع داود" اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة والطائرات من قصيرة إلى طويلة المدى. ويكلف نشره حوالي 700 ألف دولار في كل مرة، وفقًا ليهوشاع كاليسكي، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب. وأضاف كاليسكي أن صاروخ "حيتس 3"، الذي يحمي من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي تنطلق من الغلاف الجوي للأرض، يكلف اعتراضه حوالي 4 ملايين دولار. أما النسخة الأقدم من "حيتس"، والمعروفة باسم "حيتس 2"، فتكلف اعتراضها حوالي 3 ملايين دولار.

تشمل النفقات العسكرية الأخرى تكلفة إبقاء عشرات الطائرات المقاتلة، مثل طائرات إف-35، في الجو لساعات متواصلة، على بُعد حوالي 1600 كيلومتر من إسرائيل. وتبلغ تكلفة ساعة الطيران الواحدة حوالي 10 آلاف دولار، وفقًا لكاليسكي. كما تشمل النفقات أيضًا تكلفة تزويد الطائرات بالوقود والذخيرة.

قال تسفي إكشتاين، رئيس معهد أهارون للسياسة الاقتصادية بجامعة رايخمان في إسرائيل، في إشارة إلى الذخائر الدفاعية والهجومية: "اليوم، أصبحت تكلفة الحرب مع إيران أعلى بكثير من تكلفة الحرب في غزة أو مع حزب الله، وذلك بسبب الذخائر. هنا التكلفة الباهظة". ويقدر المعهد أن حربًا مدتها شهر واحد مع إيران ستكلف حوالي 12 مليار دولار.