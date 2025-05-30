روسيا زودت سوريا بنحو 2.6 مليون برميل منذ بداية 2025 من نفط القطب الشمالي موسكو

زودت روسيا دمشق بنحو 2.6 مليون برميل منذ بداية 2025 من نفط القطب الشمالي التي تحتاج إلى الخام لتشغيل المصافي، بحسب ما كشفته بيانات شحن نقلها مصدر في قطاع النفط وبيانات مجموعة بورصات لندن، اليوم الجمعة.

وبحسب المصدر ومجموعة بورصات لندن، تم تحميل ناقلة النفط "ميتزل"، التي تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها، بنحو 140 ألف طن من النفط الروسي في ميناء "مورمانسك" في القطب الشمالي وتتجه إلى ميناء "بانياس" السوري الذي استقبل بالفعل عدة شحنات من هذا النفط من قبل.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وتجار أن الناقلتين "سكينة" و"أكواتيكا" شحنتا نفطاً من روسيا إلى سوريا في مارس/آذار، وتلتهما الناقلة "سابينا" الشهر الماضي، فيما بلغ إجمالي إمدادات النفط الروسية، التي استقبلتها سوريا، نحو 350 ألف طن، أي نحو 2.6 مليون برميل، منذ بداية العام، كما أظهرت البيانات تزويد موسكو دمشق بالديزل هذا العام.

ويتزامن ذلك مع إعلان وزارة النفط السورية استئناف العمليات في المصفاة في أبريل، بعد استلام شحنات نفط جديدة، لكنها قالت أيضاً إنها تُجري إصلاحات فنية في الموقع دون أن توضح بالتفصيل ما هي الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة.

وكانت شركة "أورباكون" القابضة القطرية قالت، في بيان، أمس الخميس، إن سوريا وقعت مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات عالمية بقيادتها لتطوير مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء باستثمارات أجنبية تقارب 7 مليارات دولار.

وتتضمن المذكرة بناء 4 محطات غاز لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بطاقة إجمالية 4 آلاف ميجا وات بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميجا وات في جنوب سوريا.

وتحتاج روسيا للبحث عن مشترين آخرين للنفط الذي تنتجه في القطب الشمالي منذ أن أثرت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في يناير على الشركة المنتجة "جازبروم نفت" وعلى الناقلات التي تشحن الخام.

وستحتاج المصافي السورية إلى بدائل للنفط الإيراني، الذي شكل نسبة كبيرة من الإمدادات خلال حكم الأسد، قبل أن يتم تعليقه في أواخر العام 2024، ما أدى إلى إغلاق مؤقت لمصفاة "بانياس" في ديسمبر/كانون الأول المنصرم.