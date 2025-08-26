لا يخشى التهديدات الأمريكية: "رئيس وزراء الهند يتجاهل ترامب"

قد يعجبك أيضًا -

لم يرد رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، على أربع مكالمات هاتفية من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وذلك على خلفية التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية والتهديدات من واشنطن بمعاقبة الهند بسبب شرائها النفط من روسيا، وذلك وفقاً لما أفيد به اليوم (الثلاثاء) في وسائل الإعلام الألمانية.

ذكرت الصحيفة الألمانية, التي تناولت نزاع التجارة بين الهند والولايات المتحدة، أن التكتيكات المعتادة لترامب في نزاعات التجارة - الشكاوى، التهديدات والضغط - لا تنجح في الحالة الهندية، على عكس دول أخرى. الصحيفة لم تفصل مواعيد المحادثات المزعومة، والسلطات في الهند لم ترد على التقرير.

وفقاً للتقرير، مودي يعارض الضغوط لفتح الأسواق الهندية أمام الشركات الزراعية الأمريكية، ويواصل شراء النفط من روسيا - خطوة يزعم ترامب أنها تمول "آلة الحرب الخاصة ببوتين".

في وقت سابق من هذا الشهر، وقّع ترامب على أمر بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الهند، ما سيرفع الرسوم الجمركية الإجمالية التي فرضها على حليفته إلى 50%. ووفقاً له، السبب هو أن الدولة تواصل شراء النفط من روسيا. وبحسب الأمر، ستدخل الرسوم الجمركية على الهند حيز التنفيذ خلال

تطرق ترامب إلى الموضوع في سلسلة من المنشورات على شبكة التواصل الاجتماعي "Truth Social"، حيث كتب من بين أمور أخرى: "الهند لا تشتري فقط كميات هائلة من النفط من روسيا – بل، في معظم الحالات، تعيد بيعه في السوق المفتوحة وتجني أرباحاً ضخمة. لا يهمهم كم عدد الأشخاص الذين يُقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية. لهذا السبب، أنوي رفع الجمارك التي تفرضها الولايات المتحدة على الهند بشكل كبير."

ردد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام: "أحسنت القول، سيدي الرئيس. أنا أقدّر التزامك القوي بإنهاء حمام الدم هذا في أوكرانيا. جعل من هم مثل الهند يدفعون ثمناً لأرباحهم من الحرب هو مكان جيد للبدء".

أعلنت حكومة الهند في ردها: "من المؤسف أن الولايات المتحدة تختار فرض رسوم جمركية إضافية. ستتخذ الهند كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية. نعيد ونؤكد أن هذه الإجراءات من جانب الولايات المتحدة غير عادلة، غير مبررة وغير معقولة. لقد أوضحنا موقفنا بشأن القضايا المتعلقة باستيراد النفط من روسيا".