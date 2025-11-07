عشر سنوات من التميز: جمعية مديري أصول الضيافة تواصل تعزيز منظومة الاستثمار الإقليمي

احتفلت جمعية مديري أصول الضيافة في الشرق الأوسط وأفريقيا (HOFTMEA) بمرور عشر سنوات على تأسيسها، مؤكدة استمرارها في دعم وتطوير قطاع استثمارات وإدارة الأصول الفندقية في المنطقة.

ومنذ تأسيسها عام 2015 في مركز دبي المالي العالمي، أصبحت الجمعية منصة إقليمية رائدة تجمع بين المستثمرين ومالكي الفنادق والمشغلين وصنّاع القرار، بهدف تعزيز الشفافية، وتحسين الأداء، وترسيخ الحوكمة الرشيدة في إدارة الأصول الفندقية.

وخلال العقد الماضي، تعاونت الجمعية مع مؤسسات أكاديمية بارزة مثل مدرسة "ليه روش" للإدارة الفندقية وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة لتقديم برامج تعليمية متخصصة وورش عمل قيادية تهدف إلى تأهيل الجيل القادم من مديري الأصول في قطاع الضيافة. كما عقدت شراكات تحليلية مع مؤسسات مثل هوت ستاتس لتوفير بيانات دقيقة حول مؤشرات الأداء الرئيسية في القطاع، مما ساعد على رفع كفاءة تخصيص رؤوس الأموال وتحسين الأداء التشغيلي.

وساهمت الجمعية من خلال شراكاتها مع جهات رائدة مثل هيئة دبي للاستثمار الأجنبي المباشر ومركز دبي المالي العالمي وشركة بيرد آند بيرد في دعم التطوير العقاري والتحول المؤسسي لقطاع الضيافة، بما في ذلك إعادة تأهيل المباني القائمة وتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات في المملكة العربية السعودية والأسواق الناشئة في أفريقيا.

وقال رينيه بيل، رئيس الجمعية، بهذه المناسبة:"تأسست الجمعية بهدف الارتقاء بالمستوى المهني لإدارة أصول الفنادق، من خلال التعاون العملي واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة بعيداً عن البحث عن الأضواء".

من جانبه، أوضح أميت ناياك، نائب رئيس الجمعية، أن المنظمة تعمل على تحويل مؤشرات السوق إلى إجراءات عملية واضحة وسريعة، بهدف تحقيق أداء مستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وفي إطار رؤيتها المستقبلية، تستعد الجمعية لعام 2026 من خلال التركيز على المرونة المؤسسية، والاستدامة البيئية، والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز القدرات المحلية في إدارة الأصول وتوسيع فرص التعليم والتدريب والمنح الدراسية في القطاع.

وأكدت الجمعية التزامها بمواصلة دورها كـ منصة فكرية وتنفيذية تقود الابتكار والنمو المستدام في قطاع الضيافة الإقليمي، وترسخ مكانة الشرق الأوسط وأفريقيا كمركز عالمي متنامٍ للاستثمار الفندقي.