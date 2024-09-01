وأعلن رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، مساء اليوم (الأحد)، أنه اعتبارا من يوم غد عند الساعة 06.00 صباحا سيتم شل الاقتصاد بشكل كامل، مطالبا الحكومة بالتحرك الفوري لإعادة المختطفين، بالإضافة إلى ذلك، ابتداء من الساعة 08.00 صباحاً سيتم إغلاق مطار بن غوريون وتوقف عمليات الإقلاع والهبوط.

ويأتي هذا الإعلان الدراماتيكي بعد لقاء بار دافيد بممثلي العائلات التي أعلنت صباح اليوم عن تكثيف نضالها بعد مقتل المختطفين الستة الذين تم انتشال جثامينهم من نفق في منطقة رفح.

وفي بيان مثير، أعلن رئيس الهستدروت أنه "من المستحيل الوقوف مكتوفي الأيدي بعد الآن. إن حقيقة مقتل يهود في الأنفاق في غزة أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف. نحن بحاجة للتوصل إلى اتفاق، إنه أهم من أي شيء آخر". وانتقد الحكومة الإسرائيلية لاحقا، قائلا: "الصفقة لا تتقدم لاعتبارات سياسية، هذا غير ممكن"، وأضاف: "قررت أن يتم التوقف التخلي عن المختطفين، والنازحين والاقتصاد المنهار ووقف الانقسام".

وتابع بار دافيد: "لم نعد أمة واحدة، علينا أن نوقف هذا. يجب أن نعيد دولة إسرائيل إلى وضعها الطبيعي، فنحن نحصل على أكياس من الجثث بدلاً من التوصل إلى صفقة". وتابع:"قررت أن يدخل الاقتصاد الإسرائيلي غدًا في الساعة السادسة صباحًا بأكمله في إضراب تام".

وأخيراً دعا الجمهور إلى المشاركة في المظاهرات وحث كافة المنظمات الاقتصادية على الانضمام إلى الإضراب. وأضاف :"يجب أن نصرخ صرخة وطننا الحبيب، صرخة المختطفين، القتلى". ومن المتوقع أن يلقي مساء اليوم كلمة في احتجاج عائلات المختطفين أمام مقر وزارة الأمن-الكرياة في تل أبيب.

وبعد بيان بار دافيد أعلنت نقابة المعلمين: "في ضوء الإضراب المقرر غدا والذي سيشمل المساعدات فأنه، سيتم إغلاق رياض الأطفال ولن يتمكنوا من استقبال الطلاب. وستعمل المدارس بشكل جزئي حتى الساعة 11:45 فقط."