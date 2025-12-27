ثورة النقل العام في إسرائيل: قطار جديد يربط تل أبيب وحيفا وبئر السبع بزمن قياسي

.أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية، مؤخرا، عن تسريع تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط بين تل أبيب وحيفا، وبين تل أبيب وبئر السبع، بزمن رحلة لا يتجاوز 30 دقيقة، وذلك ضمن المشاريع التي أُقرت في إطار ميزانية عام 2026.

وبحسب الخطة، ستسير القطارات الجديدة بسرعة تصل إلى 250 كيلومترًا في الساعة، ما يشكّل تحولًا نوعيًا في منظومة النقل العام، ويعزز الربط السريع بين شمال البلاد ووسطها وجنوبها، مع تقليص كبير في أزمنة السفر مقارنة بالوضع الحالي.

ويشمل المشروع تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، وإنشاء محطات جديدة، وتحسين المحطات القائمة، إلى جانب الاستعداد لربط الخطوط السريعة مستقبلًا بمطار بن غوريون، بما يوفّر وصولًا مباشرًا وسريعًا إلى المطار من مختلف المناطق.

وأكدت وزارة المواصلات أن القطار السريع يهدف إلى جعل النقل العام بديلًا حقيقيًا وفعالًا للسيارة الخاصة، وتخفيف الازدحام المروري، وتحقيق أهداف طويلة المدى تتمثل في زيادة عدد مستخدمي القطارات إلى مئات الملايين سنويًا بحلول عام 2040.

من جهتها، قالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف إن المشروع يمثل “قفزة تاريخية في ربط المدن الإسرائيلية”، مشيرة إلى أن زمن السفر الذي لا يتجاوز نصف ساعة “سيغيّر نمط الحياة والتنقل ويعزز العدالة المواصلاتية بين المركز والأطراف”.