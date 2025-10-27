تواصل قطر توسيع حضورها الاقتصادي والاستراتيجي في مصر، إذ أعلن وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" (QatarEnergy)، عن شراء حصة استكشاف جديدة في حقل “شمال رفح” البحري في البحر المتوسط — وهو منطقة استكشاف غاز ونفط تقع قبالة السواحل الشمالية الشرقية لمصر.

وفي بيان رسمي، قال الكعبي:"نحن سعداء بصفقتنا الجديدة في حقل شمال رفح، والتي تعزز وجودنا في مصر وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجيتنا الطموحة في مجال الاستكشاف الدولي". وبلغت الحصة التي استحوذت عليها 40 بالمئة.

وتقع منطقة شمال رفح البحرية في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمصر، و هي تغطي نحو 3000 كيلومتر مربع، في أعماق مياه تصل إلى 450 مترا. وكانت "قطر للطاقة"، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، اتفاقية مماثلة مع شركة "شيل" للاستحواذ على حصة 27% في منطقة "شمال كليوباترا" البحرية.

استثمارات متزايدة وتبعية اقتصادية أعمق

في القاهرة، يُنظر إلى التعاون مع قطر على أنه فرصة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المصري، إلا أن مراقبين يرون في هذه الخطوة مؤشرًا على تعمّق اعتماد مصر الاقتصادي على الدوحة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية قطرية أوسع لتوسيع نفوذها في حقول الغاز والنفط بشرق البحر المتوسط، مع تعزيز روابطها الاقتصادية والسياسية مع مصر. ويرى محللون أن هذا التوجه يهدف أيضًا إلى تثبيت موقع الدوحة كوسيط رئيسي بين إسرائيل وحماس، في ظل تنامي دورها الإقليمي خلال العامين الأخيرين.

تُعتبر صفقة "شمال رفح" بحسب مراقبين جزءًا من سياسة "القوة الناعمة" التي تعتمدها قطر، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والسياحة لبناء نفوذ سياسي واقتصادي متنامٍ في المنطقة والعالم.

وتسعى الدوحة عبر هذه السياسة إلى تعزيز حضورها في الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب شرق آسيا، بما يجعلها أحد أهم اللاعبين في سوق الطاقة العالمي.