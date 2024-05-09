شركة صينية تعتزم افتتاح مصنع يُركز على انتاج رقائق بطاريات الليثيوم في المغرب باستثمار 288 مليون دولار

كشف تقرير مجلة "بلومبرغ" الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد والأعمال، أن شركة "Zhejiang Hailiang" الصينية المتخصصة في انتاج أنابيب وقضبان النحاس، تخصص 288 مليون دولار للاستثمار في المغرب، عن طريق افتتاح مصنع يُركز على انتاج رقائق بطاريات الليثيوم.

وبحسب "بلومبرغ" سيتمكن المشروع من إنتاج 50 ألف طن من السبائك و 35 ألف طن من الأنابيب و 40 ألف طن من القضبان و 25 ألف طن من الرقائق سنويًا، وذلك بعد فترة بناء مدتها 36 شهرًا.

وأضافت "بلومبرغ"، أن ما يدفع الشركة الصينية للاستثمار في المغرب، نقلا عن بلاغها، هو المخاطر "الجسيمة التي تشهدها سلاسل التجارة والإمداد بسبب التوترات الجيوسياسية"، وبالتالي فإن القرب الجغرافي للمغرب القريب من أوروبا والأمريكيتين يُعد عاملا مساعدا ومهما في تقليص مخاطر التوريد.\وحسب ذات المصدر، فإن الشركة الصينية المذكورة تعتزم الاعتماد على هذا المصنع لانتاج مواد الطاقة أيضا، مشيرا إلى أنها قررت اختيار المغرب، بسبب موقعه الجغرافي القريب من أوروبا والأمريكيتين، مما سيُسهل على الشركة الصينية خدمة عملائها بشكل أفضل.

وأشارتقرير المجلة الأمريكية إلى أن المغرب لديه اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا، مما يسمح بتسهيل الوصول إلى تلك الأسواق. كما أضافت الشركة أن المشروع سيستفيد أيضًا من انخفاض تكاليف المواد الخام نظرًا لمخزونات النحاس الغنية في إفريقيا.

هذا ومن المرتقب أن ينضاف هذا المشروع إلى عدد من المشاريع التي ترغب شركات صينية متخصصة في الطاقة اطلاقها في المملكة المغربية في السنوات المقبلة، مما يُعزز هذا القطاع في المملكة، ولاسيما أن الرباط فتحت باب الاستثمار أمام الشركات الصينية لتدعيم عدد من القطاعات المرتبطة بمجالات كالطاقة وصناعة السيارات، خاصة الكهربائية.