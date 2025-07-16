تقرير: ترامب يدرس إقالة رئيس البنك الفيدرالي

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من المتوقع أن يُقيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قريبًا، وفقًا لتصريح مسؤول في البيت الأبيض يوم الأربعاء، مُشيرًا إلى أن الأمر نُوقش في اجتماع مع الجمهوريين في الكونغرس مساء الثلاثاء. في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب أعدَّ خطاب الإقالة وقدّمه في الاجتماع المذكور.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه "على الرغم من وجود دعم لهذه الخطوة التي قد تزعزع استقرار أسواق رأس المال العالمية وتؤدي إلى معركة قانونية كبيرة، إلا أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد وقد يغير رأيه"..

أعرب الرئيس مرارًا وتكرارًا عن إحباطه من قرار البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، وأكد مسؤولو الإدارة في الأيام الأخيرة أن عملية تعيين بديل لباول - الذي من غير المتوقع أن تنتهي ولايته قبل مايو 2026 - جارية بالفعل.

وكما ذُكر، من المتوقع أن يدرس ترامب، في جوهر نيته إقالة باول، الحدود القانونية لسلطته على الوكالات الفيدرالية المستقلة عمومًا، والبنك المركزي خصوصًا.

كما تتذكرون، انتقد ترامب بشدة أعمال التجديد التي أُجريت في مقر البنك في الأيام الأخيرة، مدعيًا أن المشروع كان باهظ التكلفة بشكل غير عادي وباهظًا جدًا بالنسبة لمقر حكومي. ووصف لاحقًا تكاليف التجديد بأنها "مبالغ فيها للغاية".

وعندما سُئل عما إذا كان هذا مبررًا لإقالته، أجاب: "أعتقد ذلك، إلى حد ما"، لكنه لم يصرح صراحةً بأنه يخطط لذلك. وأضاف: "أعتقد أنه متشدد تمامًا، لكن ما لم أره فيه هو شخص يحتاج إلى قصر للعيش فيه".

وتطرق إلى المسألة مجددًا خلال اجتماع مع رئيس وزراء البحرين، قائلاً: "كان باول دائمًا متأخرًا جدًا، وأدى عملًا سيئًا للغاية، وأهدر علينا أموالًا طائلة، لكن بلدنا ناجح جدًا لدرجة أن هذا النجاح لا يُذكر. أنا مندهش تمامًا من تعيينه". وأضاف: "لا نخطط لاتخاذ أي إجراء حيال ذلك، لكننا قلقون للغاية. سيتم انتخاب رئيس أفضل لهذا المنصب، وهناك الكثيرون ممن يرغبون في توليه".

عندما سُئل عما إذا كان سيُقيل باول، أجاب: "من المستبعد جدًا أن أفعل ذلك، إلا إذا كان الأمر احتيالًا، ربما يتعلق بالتجديدات التي يُجريها". نفى ترامب أنه كتب رسالة الإقالة إلى المسؤول الكبير، موضحًا: "تحدثتُ عن الفكرة أمس، ونصحني الجميع تقريبًا بفعل ذلك - لكنني أكثر تحفظًا منهم".