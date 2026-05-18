بدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تترك آثارًا مباشرة ومتسارعة على الاقتصاد العالمي، مع اتساع دائرة الخسائر في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والتجارة، وسط تحذيرات من أن التأثير الحقيقي لم يظهر بالكامل بعد.

وبحسب تحليل أجرته رويترز، تكبدت شركات عالمية ما لا يقل عن 25 مليار دولار منذ اندلاع الحرب، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن الرقم مرشح للارتفاع مع استمرار التوتر في الخليج وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتعكس البيانات الصادرة عن شركات مدرجة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا حجم الضغوط المتزايدة على الاقتصاد العالمي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف النقل والشحن.

مضيق هرمز يتحول إلى مركز الأزمة الاقتصادية

يتركز الجزء الأكبر من التداعيات الاقتصادية حول مضيق هرمز، بعدما أدى استمرار القيود الإيرانية على الملاحة إلى ارتفاع أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل، بزيادة تتجاوز 50% مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.

كما تسبب الاضطراب في حركة الملاحة بارتفاع تكاليف الشحن وتقليص إمدادات المواد الخام والبتروكيماويات، ما انعكس مباشرة على الصناعات العالمية.

وتأثرت بشكل خاص إمدادات الأسمدة والهيليوم والألمنيوم والبولي إيثيلين، إلى جانب العديد من المواد الأساسية المرتبطة بالصناعات الثقيلة والكيماوية والاستهلاكية.

شركات عالمية تبدأ بإجراءات تقشفية

وأظهر التحليل أن 279 شركة عالمية أشارت إلى الحرب باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية لاتخاذ إجراءات مالية وتقشفية، شملت رفع الأسعار وخفض الإنتاج وتعليق توزيعات الأرباح وتقليص عمليات إعادة شراء الأسهم.

كما لجأت شركات أخرى إلى تسريح موظفين وفرض رسوم إضافية على الوقود، فيما طلبت بعض القطاعات دعماً حكومياً عاجلاً لمواجهة ارتفاع التكاليف.

ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تعيد إلى الأذهان التداعيات الاقتصادية التي أعقبت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لكن مع عنصر إضافي يتمثل في التأثير المباشر على أحد أهم شرايين الطاقة العالمية.

قطاع الطيران الأكثر تضرراً

تكبدت شركات الطيران الحصة الأكبر من الخسائر، والتي قُدرت بنحو 15 مليار دولار، بعد تضاعف أسعار وقود الطائرات تقريبًا خلال الأشهر الأخيرة.

وتقول تقديرات اقتصادية إن استمرار الأزمة قد يدفع المزيد من شركات الطيران إلى خفض الرحلات أو رفع أسعار التذاكر بصورة كبيرة خلال النصف الثاني من العام.

وفي الوقت ذاته، بدأت قطاعات أخرى، مثل السياحة والنقل والصناعات الاستهلاكية، التحذير من تداعيات مشابهة مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة.

تويوتا وماكدونالدز وبروكتر آند غامبل تدق ناقوس الخطر

من بين الشركات التي أعلنت تأثرها المباشر بالحرب، حذرت تويوتا من خسائر قد تصل إلى 4.3 مليارات دولار، بينما توقعت بروكتر آند غامبل تراجع أرباحها بمقدار مليار دولار بعد خصم الضرائب.

كما أشارت ماكدونالدز إلى أن ارتفاع أسعار الوقود بدأ يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن ارتفاع أسعار البنزين أصبح “المشكلة الأساسية” التي تؤثر على سلوك المستهلكين.

وفي السياق ذاته، أعلنت ويرلبول تعليق توزيعات الأرباح بعد خفض توقعاتها السنوية، مع تشبيه رئيسها التنفيذي الوضع الحالي بفترة الأزمة المالية العالمية.

أوروبا وآسيا الأكثر حساسية للأزمة

وتشير المعطيات إلى أن الشركات الأوروبية والآسيوية تبدو الأكثر تأثرًا بالحرب، بسبب اعتمادها الكبير على واردات النفط والطاقة من الشرق الأوسط.

وأوضحت البيانات أن نحو ثلث الشركات المتضررة تقع في آسيا، بينما تعاني أوروبا أصلًا من ارتفاع تكاليف الطاقة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، ما يضاعف الضغوط على الاقتصادات الصناعية في القارتين.

وفي ألمانيا، توقعت Continental AG خسائر تتجاوز 100 مليون يورو بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام، محذرة من أن التأثير الأكبر سيظهر خلال النصف الثاني من العام.

التضخم يعود إلى الواجهة

يرى محللون أن التأثير الأخطر للحرب لم يظهر بعد بشكل كامل في نتائج الشركات، خصوصًا مع تأخر انتقال ارتفاع التكاليف إلى البيانات المالية الفصلية.

وبحسب تقديرات بنوك استثمار عالمية، من المتوقع أن تتعرض هوامش أرباح الشركات لضغوط متزايدة خلال الربعين المقبلين، مع صعوبة تمرير كامل التكاليف إلى المستهلكين في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

كما تتزايد المخاوف من موجة تضخم جديدة، خصوصًا في الولايات المتحدة وأوروبا، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والشحن.

وقال محللون في Goldman Sachs إن الشركات الأوروبية ستبدأ بمواجهة ضغوط حقيقية على الأرباح اعتبارًا من الربع الثاني، مع انتهاء تأثير سياسات التحوط السابقة.

أزمة مفتوحة على مزيد من الخسائر

في إسرائيل والولايات المتحدة والعواصم الاقتصادية الكبرى، تتزايد التقديرات بأن استمرار الحرب أو فشل الجهود السياسية لخفض التصعيد قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو مرحلة أكثر تعقيدًا، خصوصًا إذا استمرت أزمة مضيق هرمز أو توسعت المواجهة إقليميًا.

ويرى خبراء اقتصاديون أن ما يجري حاليًا لم يعد أزمة طاقة فقط، بل بات اختبارًا جديدًا لقدرة الاقتصاد العالمي على تحمل صدمات جيوسياسية متتالية خلال فترة زمنية قصيرة.