أسعار النفط ترتفع وسط حالة من عدم اليقين بشأن تداعيات وفاة الرئيس الإيراني وصحة العاهل السعودي

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الاثنين، حيث ارتفعت وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الدول الرئيسية المنتجة بعد مخاوف من وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة هليكوبتر وإلغاء ولي العهد السعودي رحلة إلى اليابان، في ضوء تقهقر في حالة الملك الصحية.

وربح برنت 32 سنتا – أو 0.4 بالمئة – إلى 84.30 دولارا للبرميل، في حين ارتفع الخام الأمريكي. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 80.11 دولارا للبرميل، وفقا لرويترز.

قال مسؤولون إيرانيون إن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحطمت يوم الأحد. وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية تسنيم صباح الاثنين أنه قيل إنه ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان لم ينجوا من الحادث.

