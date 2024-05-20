أسعار النفط ترتفع وسط حالة من عدم اليقين بشأن تداعيات وفاة الرئيس الإيراني وصحة العاهل السعودي

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الاثنين، حيث ارتفعت وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الدول الرئيسية المنتجة بعد مخاوف من وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة هليكوبتر وإلغاء ولي العهد السعودي رحلة إلى اليابان، في ضوء تقهقر في حالة الملك الصحية.

وربح برنت 32 سنتا – أو 0.4 بالمئة – إلى 84.30 دولارا للبرميل، في حين ارتفع الخام الأمريكي. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 80.11 دولارا للبرميل، وفقا لرويترز.

قال مسؤولون إيرانيون إن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحطمت يوم الأحد. وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية تسنيم صباح الاثنين أنه قيل إنه ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان لم ينجوا من الحادث.

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وبشكل منفصل، أرجأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته إلى اليابان، التي كان من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين، بسبب مشكلة صحية مع الملك سلمان، حسبما ذكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي. ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الأحد أن الملك سلمان البالغ من العمر 88 عامًا سيخضع للعلاج من التهاب الرئة.

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وقال توني سيكامور محلل آي جي ماركتس لرويترز "إذا تدهورت صحة الأب فإن ذلك يزيد من عدم اليقين الذي يحيط بالفعل بأسواق الطاقة هذا الصباح بعد أنباء اختفاء الرئيس الإيراني".

وأضاف أن "هناك أسبابًا كافية لحدوث ذلك، وأكثر من ذلك عندما تأخذ في الاعتبار الإجراءات العقارية التي أعلنتها الصين الأسبوع الماضي، بما في ذلك تخفيف قواعد الرهن العقاري، وخفض الودائع، وشراء المنازل غير المباعة".