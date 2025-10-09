"صباح تاريخي": بورصة تل أبيب تشهد ارتفاعات غير مسبوقة

سُجِّلت ارتفاعات دراماتيكية هذا الصباح (الخميس) في أعقاب التوقيع على المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب. الأسواق ردّت بقوة على التقارير، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم بشكل حاد. مؤشر تل أبيب 35 يرتفع بنحو 1.9%، ومؤشر تل أبيب 90 يرتفع بنحو 2.4%.

ارتفع مؤشر البنوك أيضًا بنحو 2.4%. تعكس هذه الزيادات موجة التفاؤل التي تكتسح المستثمرين. كما برزت أسهم شركات العقارات بزيادات ملحوظة، في ظل توقعات باستمرار الاستقرار الأمني ​​والاقتصادي. ويشهد مؤشر TA للإنشاءات، حتى الآن، ارتفاعًا بنحو 5.5%، ومؤشر TA للعقارات بنحو 4.3%. كما يتجلى التفاؤل في سوق الصرف الأجنبي، حيث انخفض سعر صرف العملة الأمريكية إلى حوالي 3.258 شيكل للدولار، وهو مستوى لم نشهده منذ أغسطس/آب 2022.

سريت برمان، مديرة وحدة الأبحاث في البورصة للأوراق المالية، تضيف أنه حتى افتتاح يوم التداول، مؤشر الأسهم تل أبيب 35 يحطم رقماً قياسياً للمرة الـ41 منذ بداية عام 2025، مؤشر تل أبيب 125 يحطم رقماً قياسياً للمرة الـ38، ومؤشر تل أبيب 90 يحطم رقماً قياسياً للمرة الـ33 منذ بداية السنة. منذ إعلان الرئيس ترامب عن الاتفاق، ارتفع مؤشر تل أبيب 35 بحوالي 4.7%، ومؤشر تل أبيب 90 ارتفع بحوالي 7%، ومؤشر SME 60 ارتفع بحوالي 6.6%، ومؤشر تل أبيب للعقارات ارتفع بحوالي 11.1%، ومؤشر تل أبيب للتأمين ارتفع بحوالي 10.6%.