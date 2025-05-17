بقيمة 30 مليار دولار: اردوغان يعلن اكتشاف 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي في البحر الأسود بحجم 75 مليار متر مكعب.وأضاف "القيمة السوقية للكمية المكتشفة تبلغ 30 مليار دولار"، مبيناً أن "الغاز الطبيعي المكتشف في حقول صقاريا بالبحر الأسود يعد نقطة تحول كبيرة للشعب التركي".

وأكد اردوغان على أنه "قمنا بتعزيز أسطولنا التنقيبي بسفن جديدة، وطورنا علاقات تعاون مختلفة وانخرطنا في عمل دؤوب على الصعيدين المحلي والدولي من أجل الحصول على استقلالنا في مجال الطاقة"، وأوضح أردوغان أن الكمية المُكتشفة ستلبي احتياجات منازل المواطنين الأتراك لمدة 3.5 سنوات تقريباً.وأشار الرئيس أردوغان إلى أن بلاده أجرت حتى الآن 11 عملية حفر في البحر الأبيض المتوسط ​​و38 عملية في البحر الأسود.

جاء تصريحات اردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح مستشفى إسطنبول للعلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل بمنطقة باهتشلي أفلار.