إسرائيل : أكثر من 36 ألف دعوى مطالبة تعويضات جراء أضرار الحرب

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أصدرت المتحدثة باسم مصلحة الضرائب صباح اليوم (الاثنين) تحديثًا عن أنشطة صندوق التعويضات في معالجة أضرار الحرب، حيث أوضحت أنه منذ بداية الحرب، تم تقديم 36,465 طلب تعويض إلى مراكز الصندوق.

منذ اندلاع الحرب، تتواجد فرق صندوق التعويضات - ضريبة الأملاك، برفقة مهندسين ومقيّمين، في مختلف المناطق، وتقدم المساعدة الأولية للمواطنين الذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم، بالتعاون مع ممثلي السلطات المحلية العاملة في الميدان.

حتى صباح اليوم، يعمل 143 فريقًا تابعًا للمؤسسة في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يتواجد 13 فريقًا في الفنادق التي يقيم فيها الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم، حيث يساعدونهم في تقديم طلبات التعويض وتعزيز إعادة إعمار منازلهم.

من بين المطالبات المقدمة حتى الآن منذ بداية الحرب، كانت 29,226 مطالبة تتعلق بأضرار لحقت بالمباني، و3,392 مطالبة تتعلق بأضرار لحقت بالمركبات، و3,758 مطالبة تتعلق بأضرار لحقت بالمحتويات والمعدات. وتشير التقديرات إلى وجود آلاف المباني الأخرى التي تضررت ولم تُقدم أي مطالبات بشأنها بعد. وقد تم إجلاء 10,996 شخصًا من منازلهم إلى الفنادق، ويُقدر أنه تم إجلاء 4,000 شخص آخرين إلى أصدقائهم وأقاربهم.