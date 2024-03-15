الدولار يحقق مكاسب أسبوعية بعد بيانات التضخم الأمريكية

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا اليوم، مدعومًا ببيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة التي تشير إلى احتمال تأجيل البنك المركزي الأمريكي (الفيدرالي) لخطط خفض أسعار الفائدة. وفقًا لوكالة رويترز، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.068٪ ليصل إلى 103.45، مسجلاً أول مكاسبه الأسبوعية بعد فترة من التراجع دامت أربعة أسابيع.

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من جهة أخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.18٪ إلى 0.6569 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.53٪ إلى 0.6099 دولار. كما شهد اليورو انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.04٪ ليصل إلى 1.0875 دولار، بينما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15٪ إلى 1.2735 دولار، وذلك قبيل اجتماع بنك إنكلترا المرتقب الأسبوع المقبل بشأن السياسة النقدية.

في السياق نفسه، ظل الين الياباني دون تغيير يذكر مقابل الدولار عند 148.32، مع توقعات بأن يسجل انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 0.8٪، مما يمثل أكبر تراجع له منذ يناير.