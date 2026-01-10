نائب يلمح : دولة خليجية جديدة ستدخل قريبا جدا بقوة سوق العقارات في مصر

أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة للتطوير العقاري، اهتمام الشركات الكبرى في الإمارات وقطر بالاستثمار العقاري في مصر، مشيرًا إلى أن الدولتين ضختا مبالغ ضخمة بلغت 35 مليار دولار و10 مليارات دولار في مشروعات مثل رأس الحكمة وعلم الروم.

وأضاف شكري، خلال مقابلة تلفزيونية عبر فضائية المحور مساء الجمعة، أنه من المتوقع توقيع تعاقدات جديدة مع دولة خليجية أخرى قريبًا جدًا، مؤكدًا أن مصر تمثل أرض الفرص لجذب الاستثمار العقاري الحقيقي.

أداء السوق العقارية في 2025

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن السوق العقارية في مصر خلال 2025 شهدت أداءً مستقرًا ومنطقيًا جدًا، مؤكدًا ضرورة استبعاد عام 2024 من أي مقارنات لأنه كان عامًا استثنائيًا نتيجة أزمة سعر الصرف، حيث توجه المواطنون لشراء العقارات بهدف حماية أموالهم، مما أدى إلى قرارات شراء غير مدروسة تمامًا.

وأشار إلى أن النمو الحقيقي في السوق يجب أن يقاس مقارنةً بالسنوات المستقرة مثل 2023 وما قبلها، مؤكدًا أن السوق في 2025 حققت نموًا ممتازًا مدعومًا بالزيادة السكانية السنوية في مصر بمعدل مليوني نسمة، وهو ما يخلق طلبًا حقيقيًا ومستمرًا على العقارات.

الثقافة العقارية لدى المصريين

وأكد شكري أن ثقافة تملك العقار متجذرة لدى المصريين، كونها وسيلة استثمار آمنة، مضيفًا:"المصريون على مدار حياتهم، وخاصة خلال الـ30 إلى 40 عامًا الأخيرة، أحبوا العقار وارتبطوا بالاستثمار فيه، وحققوا ربحية منه. لم يحدث أن اشترى أحد عقارًا وخسر فيه."

قفزة قياسية في تصدير العقار

وأشار إلى أن السوق المصرية واعدة جدًا، مستشهدًا بالقفزة في تصدير العقار، حيث بلغ إجمالي الصادرات العقارية في 2024 نحو 500 مليون دولار، قبل أن تصل إلى ملياري دولار في 2025، أي أربعة أضعاف خلال عام واحد، ما يعكس قوة وجاذبية السوق العقارية المصرية على المستوى الدولي.